US Maschile, campionato memorabile Una promozione in C entusiasmante

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Si è chiusa con l’ennesima vittoria il memorabile campionato dell’US Pallavolo Senigallia maschile che dopo un decennio ha riconquistato la massima serie regionale, la C, dominando la serie D.



I ragazzi di coach Francesco Fini erano già promossi matematicamente ma hanno vinto anche l’ultima partita, 3-2 rimontando da 0-2, sul campo del Fabriano secondo in classifica, chiudendo così con addirittura nove punti di vantaggio su chi insegue.

Una stagione indimenticabile per la squadra maschile dell’US, società che dunque il prossimo anno potrà vantare in C regionale sia la squadra maschile di coach Fini che quella femminile sponsorizzata Banco Marchigiano Subissati, che nella massima serie regionale gioca da tempo sotto la guida del tecnico Roberto Paradisi.

In 26 gare di campionato, i neroazzurri hanno vinto 24 volte, perdendo soltanto in 2 (mai nel girone iniziale) ed andando a punti in ben 25 occasioni.

«Anche l’ultima partita ha messo in mostra le nostre caratteristiche – sottolinea coach Fini – Un grande gruppo fatto di giocatori intercambiabili, praticamente 14 titolari, visto che nell’occasione è stato chi ha iniziato il match in panchina ad imprimere la svolta al match, e un grande carattere, che è davvero il nostro Dna. Non abbiamo mai mollato, nemmeno stavolta, nemmeno sotto 2-0 e anche se la promozione era già arrivata nelle settimane precedenti. Una stagione che davvero nessuno di noi potrà mai dimenticare».

Ora un’ultima partita, domenica, con la finale di Supercoppa tra chi ha vinto il campionato, appunto l’US, e chi la Coppa Marche, il Lucrezia