A Macerata padel col sogno Roma Si chiama BNL Italy Major Premier Padel, è in calendario a Roma dal 1° al 7 giugno

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C’è un sogno che parte dalla provincia e punta dritto al Foro Italico. Si chiama BNL Italy Major Premier Padel, è in calendario a Roma dal 1° al 7 giugno, ed è uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito mondiale.

Per arrivarci, però, bisogna guadagnarselo passo dopo passo: prima la fase provinciale, poi quella regionale, infine quella nazionale. Un percorso che la FITP ha costruito per aprire il padel professionistico a tutti i tesserati agonisti, dalla prima alla quarta fascia.

Sabato al Torresi Padel di Macerata si è giocata la seconda fase regionale, con semifinali e finali dei tabelloni Open maschile e femminile. E le Marche hanno avuto la loro voce in capitolo.

Maschile: Cocciò e Di Filippantonio ci provano, Sperati-Galassi non tremano

La semifinale più spettacolare della giornata porta la firma di Pier Carlo Cocciò e Samuele Di Filippantonio. Opposta alla prima testa di serie Miccini-Pescetti, la coppia ha costruito uno dei risultati più sorprendenti del torneo: 6-2 nel primo set, poi la rimonta degli avversari nel secondo per 7-5, infine il guizzo decisivo nel terzo per 7-5. Un match da tre set che vale il pass per la finale.

Dall’altra parte del tabellone, Sperati e Galassi — secondi favoriti — hanno avuto la meglio su Gabrielli e Paoletti al tie-break del primo set, poi con più agio nel secondo: 7-6(6), 6-3.

In finale, però, Cocciò e Di Filippantonio hanno trovato una coppia in stato di grazia. Sperati e Galassi hanno chiuso 6-1, 6-4 con una prestazione netta e senza cedimenti, guadagnando il pass per la fase successiva.

Femminile: Schiattelli-Severi dominano, Bevilacqua-Speziali rimontano

Nel tabellone femminile la prima testa di serie non ha mai dato l’impressione di essere in discussione. Schiattelli e Severi hanno liquidato Cenci e Riccobelli in semifinale con un perentorio 6-2, 6-0.

Più combattuta l’altra semifinale: Bevilacqua e Speziali, seconde favorite, hanno dovuto rimontare un primo set perso 1-6 contro Battistini e Cini. La reazione è arrivata nel secondo, vinto al tie-break per 7-6(3), e poi nel terzo, chiuso 6-4.

Lo scontro tra le prime due teste di serie ha consegnato ancora la vittoria a Schiattelli e Severi: 7-6(5), 6-4 il punteggio finale di un match più equilibrato rispetto alle semifinali, risolto solo al tie-break del primo set prima della gestione nel secondo.

Le due coppie vincitrici staccano così il biglietto per la fase nazionale, ultimo ostacolo prima di un posto nel tabellone del Major romano. Il sogno è ancora vivo.