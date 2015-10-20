Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale 2 Cesanella
Inaugurazione a Senigallia per palestra della Marchetti e scuola dell’infanzia Arcobaleno

Sabato 14 marzo la cerimonia del taglio del nastro: il nuovo polo scolastico è già completamente in funzione da inizio 2026

Cronaca
Nuova scuola dell'infanzia Arcobaleno e nuova palestra polifunzionale

Cerimonia di inaugurazione, sabato 14 marzo 2026 alle 11.30, per gli ultimi due tasselli (già in funzione da inizio anno) del nuovo polo scolastico dell’Istituto Comprensivo Marchetti, che si fanno ad affiancare, anche fisicamente, al plesso della scuola secondaria di secondo grado, inaugurata a ottobre 2025.

Si tratta della palestra scolastica dell’istituto Marchetti, a destinazione polifunzionale ed all’interno della quale nelle ore pomeridiane stanno già trovando spazio alcune associazioni sportive del territorio, e della nuova scuola dell’infanzia Arcobaleno, che ha sostituto il vecchio plesso di via delle Rose

Inaugurazione palestra I.C. Marchetti e scuola dell'infanzia Arcobaleno

Il nuovo polo scolastico si trova sul retro della Piscina Saline e in prossimità della Cittadella dello Sport del quartiere: si accede ad esso da via dei Gerani, oppure dai parcheggi sulla Strada Statale Adriatica. A piedi anche passando dalla pista ciclabile che collega Saline e Ciarnin.

Alla cerimonia di sabato 14 marzo, secondo quanto annunciato dall’Istituto Comprensivo Marchetti, saranno presenti il Presidente della Regione Marche, il Sindaco di Senigallia, il Vescovo, referenti della ditta costruttrice ed altre personalità invitate. L’evento sarà accompagnato dal Complesso Musicale Città di Senigallia. La cittadinanza è invitata.

