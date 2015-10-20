Prende il via sabato 14 marzo la rassegna “Piattaforma Giovani 2026” All'Auditorium San Rocco si esibiranno Gianmarco D'Emilio e Chiara Avati, accompagnati da Sofia Kholodtsova

Sabato 14 marzo alle ore 17:30 l’Auditorium San Rocco di Senigallia ospiterà il primo appuntamento di “Piattaforma Giovani 2026”, la rassegna promossa dalla Scuola di Musica Bettino Padovano dedicata ai giovani musicisti studenti della scuola o che, dopo aver iniziato il loro percorso artistico all’interno di essa, proseguono oggi la loro formazione nei conservatori e nelle realtà musicali professionali.

Protagonisti del concerto saranno due musicisti che rappresentano un esempio concreto della crescita artistica e musicale coltivata negli anni alla Bettino Padovano.

Sul palco Gianmarco D’Emilio, giovane chitarrista senigalliese che, dopo gli studi alla Scuola di Musica Bettino Padovano, frequenta attualmente il Triennio al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. Nel 2023 ha ottenuto il Secondo Premio al Concorso Internazionale di Chitarra Classica di Padova e ha già avviato una promettente attività concertistica con esibizioni in diverse città italiane e all’estero, tra cui Praga.

Accanto a lui Chiara Avati, violista, anch’essa formatasi inizialmente alla Bettino Padovano e oggi studentessa del Conservatorio Rossini sotto la guida del M° Alessandro Tampieri. Parallelamente agli studi accademici svolge un’intensa attività orchestrale collaborando con Orchestra Sinfonica Rossini, Orchestra Filarmonica Rossini e FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana, partecipando anche a produzioni del Rossini Opera Festival.

Ad accompagnare i musicisti al pianoforte sarà Sofia Kholodtsova.

Il concerto offrirà al pubblico un pomeriggio dedicato al talento e alla crescita delle nuove generazioni di musicisti, tra repertorio classico e sensibilità contemporanea.

La rassegna Piattaforma Giovani 2026 proseguirà poi con un secondo appuntamento sabato 29 marzo, sempre all’Auditorium San Rocco, con altri giovani musicisti che si stanno formando con impegno e dedizione presso la Scuola di Musica Bettino Padovano.

”Piattaforma Giovani” è una iniziativa che vuole proprio mettere in luce la crescita musicale e artistica dei giovani talenti musicali del territorio, offrendo loro uno spazio di ascolto e condivisione con il pubblico.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Senigallia, la Fondazione Città di Senigallia e Marche Music College.

L’ingresso è libero.

