Altra presentazione di “Dieci donne” a Senigallia Il 22 marzo a Palazzetto Baviera

Terminando la propria autobiografia nella tarda estate del 1914, agli albori di una «feroce, spietata, barbara guerra», Emmeline Pankhurst si chiedeva quale ricompensa avrebbero ricevuto le donne per la loro militanza in favore dei diritti, a fronte dei monumenti e delle epopee che da sempre celebravano «le opere di orrore e distruzione».



A più di un secolo di distanza, si può dire che molte hanno ricevuto in cambio l’oblio e che la conoscenza e la memoria sono, se non una ricompensa, un dovere, anche perché, come ammonisce un’altra grande del passato, sui diritti acquisiti bisogna vigilare.

Memoria e ricerca sono versanti lungo i quali l’Associazione di Storia Contemporanea si muove da anni, dedicando particolare attenzione a vicende che rischiano di scivolare nell’ombra. Fra queste la lotta di dieci, oscure maestre di provincia che nel 1906 ottennero un diritto reclamato dalle donne di mezzo mondo.

Proprio in questi giorni in cui si comincia a celebrare l’ingresso delle italiane nella piena cittadinanza ha visto la luce la nuova edizione di “Dieci donne. Storia delle prime elettrici italiane ed europee” (di Marco Severini, 1797 Edizioni), opera che 14 anni or sono dava voce e sostanza biografica a queste antesignane grazie a fonti archivistiche di prima mano.

Il libro, che trae linfa da successive ricerche sul tema, è stato presentato, in anteprima, a Senigallia martedì 10 marzo, presso la Libreria Sapere Ubik, in collaborazione con la locale sezione dell’Istituto Gramsci Marche: Fulvia Principi e Pietro Rinaldo Fanesi hanno dialogato con l’autore animando un pomeriggio molto partecipato e denso di interesse.

Il prossimo appuntamento è per domenica 22 marzo, alle ore 18.00, presso la Sala Simone Veil di Palazzetto Baviera, dove si terrà la presentazione organizzata dall’Associazione di Storia Contemporanea, dal Comitato provinciale e dalla Sezione senigalliese dell’Anpi, rispettivamente rappresentate da Nicia Pagnani e Mabel Morri che dialogheranno con Marco Severini.