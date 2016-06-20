Crisi metalmeccanico nelle Marche, 8.000 lavoratori coinvolti Nelle Marche, la crisi colpisce in modo significativo il settore dell’elettrodomestico e tutto il suo indotto

143 Letture Economia

La crisi che sta attraversando il settore metalmeccanico sta producendo effetti rilevanti anche nelle Marche, dove si stima che siano circa 8.000 le lavoratrici e i lavoratori

Foto di repertorio