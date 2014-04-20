“Silvano Paradisi ci ha insegnato cosa significa davvero fare politica” Mangialardi su scomparsa di ex Presidente Consiglio Comunale ed ex componente CDA Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti

“Con la scomparsa di Silvano Paradisi, Senigallia perde un grande protagonista della vita pubblica, un uomo unanimemente apprezzato per la sua intelligenza e il suo amore per la città.

Silvano è stato un esempio per tutti, con la sua lealtà, la sua correttezza, la sua capacità di dialogare e di non andare mai sopra le righe, la sua costante propensione alla ricerca del bene comune e l’attenzione rivolta alla tutela dei diritti delle persone più fragili. Ci siamo conosciuti nei banchi del consiglio comunale nel 1994 e per venticinque anni abbiamo condiviso responsabilità e scelte, trasformando quel legame in una calorosa amicizia. Un’amicizia che è stata per me un enorme privilegio e che mi ha permesso di apprendere il significato più autentico dell’impegno politico: l’essere sempre al servizio della propria comunità, il saper stare in mezzo alla gente, dentro i problemi, con concretezza e rispetto”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi ricorda Silvano Paradisi, ex presidente del consiglio comunale di Senigallia ed ex componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti.

“Politico per pura passione – continua Mangialardi – Silvano non ha mai limitato la sua attività ai soli ruoli istituzionali, che pure ha sempre ricoperto con dedizione e rigore. Anzi, lo studio e l’approfondimento con cui affrontava le questioni amministrative facevano parte di un metodo di lavoro serio, propedeutico a costruire processi di partecipazione e condivisione reali con la cittadinanza. Non a caso la sfera sociale ha rappresentato il suo habitat naturale per tutta la vita. Dalla Caritas alla Coop, passando per molte altre esperienze associative, Silvano ha saputo fondere pensiero e azione contribuendo alla realizzazione di progetti come la Banca del Tempo e la Festa del Pane, che ancora oggi, a distanza di anni, sono patrimonio di tutta Senigallia”.

“Ci mancherà Silvano – conclude Mangialardi – e ci mancheranno le sue acute analisi e i suoi preziosi consigli, che con discrezione, competenza e autorevolezza non ci faceva mai mancare. Resta però il solco da lui tracciato. Un solco continueremo a percorrere per una società più libera ed equa. A Maria, Giovanna, Eleonora e a tutti i familiari, porgo le mie più sentite condoglianze”.

Maurizio Mangialardi

Consigliere regionale del Partito Democratico – Assemblea legislativa delle Marche