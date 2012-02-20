Logo farmacieFarmacie di turno


Porti delle Marche di competenza regionale, in arrivo 1,6 milioni

A Senigallia andrà il 17,78% dei fondi stanziati dalla Regione per manutenzioni e interventi strutturali

Cronaca
Avamporto del Porto Della Rovere

La Regione Marche stanzia 1,6 milioni di euro per la manutenzione di tutti i porti e gli approdi di competenza regionale. Le risorse finanzieranno interventi volti a garantire funzionalità, sicurezza e valorizzazione delle aree portuali.

Tra le opere previste rientrano la bonifica e il dragaggio dei fondali interni e delle imboccature, con possibilità di riutilizzare i materiali rimossi, oltre al rifiorimento e alla manutenzione di scogliere e dighe foranee a protezione degli scali. Il finanziamento coprirà anche la stabilizzazione e il ripristino di banchine e pontili, la riqualificazione delle porzioni urbane inserite nei Piani Regolatori Portuali o nelle aree demaniali marittime, e la manutenzione dei manufatti esistenti.

