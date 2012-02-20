Marche, quando l’impresa la fanno gli immigrati Sono 13.046 le aziende guidate da stranieri nella nostra regione

Non solo ambulanti, imbianchini o muratori ma anche giardinieri, fornai, sarti, parrucchieri, ristoratori e commercianti al dettaglio. Vengono da lontano ma hanno deciso di fare gli imprenditori nelle Marche. Sono 13.046 le aziende guidate da stranieri nella nostra regione su un totale di 130.880 imprese attive nelle Marche. Tra soci e titolari gli imprenditori stranieri sono 16.751 di cui 9.128 alla guida di una impresa individuale (2.826 le titolari immigrate di imprese al femminile). Oltre un’azienda marchigiana su dieci ha un titolare immigrato. A darne notizia il Centro Studi Cna Marche che ha elaborato i dati del Dossier Statistico Idos 2025, del Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione della Fondazione Leone Moressa ed i dati Movimprese Infocamere.