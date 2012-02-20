Alla BIT la strategia regionale per la valorizzazione dei borghi Il sottosegretario alla Presidenza regionale Silvia Luconi: "I borghi marchigiani sono una risorsa per il nostro territorio"

Valorizzazione dell’entroterra e dei suoi borghi, risorsa e patrimonio identitario delle Marche. I borghi sono sempre più centrali nell’immaginario turistico regionale. Alla BIT hanno occupato un posto centrale, anche per fare il punto sulla strategia di rilancio che la Regione Marche ha avviato e sostenuto con una legge apposita e bandi rivolti ai Comuni per oltre 110 milioni di euro.

“I borghi marchigiani sono una risorsa per il nostro territorio. Un patrimonio straordinario che è anche il biglietto da visita della nostra regione”. Queste le parole del sottosegretario alla Presidenza della Regione, Silvia Luconi, intervenuta mercoledì mattina al panel dedicato alle “Marche regione dei borghi”.