Importante riconoscimento per la dr.ssa Laura Morbidoni Entra a far parte del Consiglio Esecutivo Nazionale FADOI

Prestigioso riconoscimento per la Dr.ssa Laura Morbidoni. Dopo tre anni di Presidenza della FADOI Marche (Federazione delle Associazione dei Dirigenti Medici Ospedalieri Italiani), la Dr.ssa Morbidoni, Direttore della Medicina Interna e del Dipartimento Medico, è stata chiamata a far parte del Consiglio Esecutivo Nazionale della Società Scientifica e le sono stati affidati gli incarichi di referente dei rapporti con l’EFIM, (European Society of Internal Medicine) e di responsabile della promozione e diffusione delle linee guida da applicare nella pratica clinica degli internisti italiani.

La Direzione Strategica Aziendale della AST Ancona si complimenta con il primario di Medicina Interna di Senigallia e con tutta la sua équipe. Questi prestigiosi incarichi consentiranno alla Dr.ssa Morbidoni di sviluppare la già fitta rete di contatti e relazioni nazionali ed internazionali, preziosa al fine di migliorare la qualità dell’agire professionale in Medicina Interna.

da: AST Ancona