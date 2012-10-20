Riduzione liste di attesa, oltre 600 visite in più nelle Marche nel weekend Il piano regionale accelera, soddisfatto l'assessore Calcinaro

“Sono oltre 600 le visite aggiuntive garantite nel fine settimana, rispetto alle attività già programmate, per ridurre le liste di attesa”. Con queste parole l’assessore alla Sanità, Paolo Calcinaro, ha commentato i risultati del quarto weekend dell’iniziativa regionale dedicata al miglioramento dell’accesso alle cure.

Il dato si inserisce nel quadro del piano straordinario messo in campo dalla Regione Marche, che prevede l’apertura di ambulatori e reparti anche nei fine settimana su tutto il territorio regionale. “Un programma che sta già dando riscontri concreti – ha sottolineato Calcinaro – e che dimostra come l’estensione delle attività nei fine settimana possa incidere positivamente sull’accesso alle cure”.