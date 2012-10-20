Lo Spazio Lapsus di Senigallia ospita la residenza performativa “Io sono territorio”
Sabato 14 e domenica 15 febbraio
C’è un territorio che non si conquista. Si ascolta. Non ha confini visibili, ma vive nella pelle, nelle pieghe della memoria, nel tremore sottile della percezione. È il luogo dove il corpo diventa traccia, dove ciò che resta ai margini dello sguardo chiede di essere abitato.
“Io sono territorio” è una residenza performativa di due giorni dedicata a donne e soggettività che si riconoscono nel genere femminile. Un tempo condiviso, fragile e potente, in cui attraversare insieme il proprio paesaggio interiore e intrecciarlo con quello delle altre.
Guidate da Nazarena Tremonti, artista che lavora sull’impercettibile e sulla relazione, le partecipanti entreranno in uno spazio di pratica e convivenza, fatto di ascolto profondo, presenza e attenzione al dettaglio invisibile.
Il corpo come archivio vivo.
La memoria come stanza sensibile.
La percezione come atto poetico e politico.
Sabato 14 febbraio (dalle 15:00) e domenica 15 febbraio (fino alle 18:00), lo Spazio Lapsus di Senigallia diventerà casa, rifugio e campo di ricerca. La residenza è gratuita e include il pernottamento: un’esperienza immersiva, dove il tempo si dilata e la relazione diventa pratica quotidiana.
L’invito è aperto a tutte, con priorità alle persone under 35: a chi sente il desiderio di esplorare il proprio territorio interiore, di abitare la fragilità come forza, di condividere un processo artistico che è anche gesto collettivo.
Perché il territorio non è solo un luogo.
È ciò che siamo quando scegliamo di esserci.
Spazio Lapsus – Viale Bonopera 37, Senigallia
14 febbraio (15:00) – 15 febbraio (18:00)
Info e candidature:
Andrea 329 7797352
Elena 346 0319341
Il progetto SINAPSI – Visioni creative di territorio è finanziato dalla Regione Marche – Politiche giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale con il FNPG 2023.
