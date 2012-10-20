Logo farmacieFarmacie di turno


Filippini Dott.ssa Carotti
Senigallia Concerti 2025/26 - William Shakespeare - 15 febbraio 2026

Lo Spazio Lapsus di Senigallia ospita la residenza performativa “Io sono territorio”

Sabato 14 e domenica 15 febbraio

"Io sono territorio"

C’è un territorio che non si conquista. Si ascolta. Non ha confini visibili, ma vive nella pelle, nelle pieghe della memoria, nel tremore sottile della percezione. È il luogo dove il corpo diventa traccia, dove ciò che resta ai margini dello sguardo chiede di essere abitato.

Io sono territorio” è una residenza performativa di due giorni dedicata a donne e soggettività che si riconoscono nel genere femminile. Un tempo condiviso, fragile e potente, in cui attraversare insieme il proprio paesaggio interiore e intrecciarlo con quello delle altre.

Guidate da Nazarena Tremonti, artista che lavora sull’impercettibile e sulla relazione, le partecipanti entreranno in uno spazio di pratica e convivenza, fatto di ascolto profondo, presenza e attenzione al dettaglio invisibile.

Il corpo come archivio vivo.
La memoria come stanza sensibile.
La percezione come atto poetico e politico.

Sabato 14 febbraio (dalle 15:00) e domenica 15 febbraio (fino alle 18:00), lo Spazio Lapsus di Senigallia diventerà casa, rifugio e campo di ricerca. La residenza è gratuita e include il pernottamento: un’esperienza immersiva, dove il tempo si dilata e la relazione diventa pratica quotidiana.

L’invito è aperto a tutte, con priorità alle persone under 35: a chi sente il desiderio di esplorare il proprio territorio interiore, di abitare la fragilità come forza, di condividere un processo artistico che è anche gesto collettivo.

Perché il territorio non è solo un luogo.
È ciò che siamo quando scegliamo di esserci.

Spazio Lapsus – Viale Bonopera 37, Senigallia
14 febbraio (15:00) – 15 febbraio (18:00)
Info e candidature:
Andrea 329 7797352
Elena 346 0319341

Il progetto SINAPSI – Visioni creative di territorio è finanziato dalla Regione Marche – Politiche giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale con il FNPG 2023.

Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Venerdì 13 febbraio, 2026 
alle ore 8:43
