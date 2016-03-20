Terza assemblea organizzata a Senigallia con gli inquilini delle case popolari L'iniziativa è stata promossa da Spazio Arvultura e da Sunia Marche

Appartamenti vuoti, manutenzione assente, umidità e muffa, costi condominiali e bollette alle stelle, amministrazione comunale ed Erap inadempienti. Sono queste le principali criticità emerse dalla terza assemblea degli inquilini delle case popolari di Senigallia.

Dopo gli incontri in Via Capanna del 29 novembre e in Via Perugino del 20 dicembre, sabato 31 gennaio abbiamo incontrato i residenti del complesso di Via Raffaello Sanzio.

Anche in questa occasione, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, la partecipazione è stata ampia e sono state confermate le stesse problematiche già rilevate nelle precedenti riunioni.

Come Spazio Comune Autogestito Arvulrura e Sunia Marche, grazie alle relazioni costruite in mesi di incontri, proseguiamo la mobilitazione per il diritto alla casa a Senigallia, ponendoci due obiettivi precisi:

1. Organizzare un incontro collettivo degli inquilini con il Sindaco Olivetti e l’Assessore Petetta.

2. Recarci tutti insieme ad Ancona per incontrare il nuovo consiglio di amministrazione dell’Erap, non appena sarà insediato e operativo.

È giunto il momento che le istituzioni forniscano risposte chiare, assumano impegni concreti e, soprattutto, intervengano per assegnare gli alloggi sfitti e garantire la manutenzione necessaria negli appartamenti occupati.