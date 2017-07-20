Ordigno bellico scoperto lungo il fiume Tronto tra Castel di Lama e Ancarano
È stato fatto brillare in condizioni di sicurezza dal reparto artificieri
A poco più di quattro mesi dal ritrovamento che aveva portato alla sospensione temporanea dei lavori sul Ponte Ancaranese, un secondo ordigno bellico è riemerso lungo il fiume Tronto, questa volta sulla sponda abruzzese, durante le attività di cantiere guidate dall’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche.Continua a leggere e commenta su Ascolinotizie.it
