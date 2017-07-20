Logo farmacieFarmacie di turno


Pasquini Dr.ssa Claudia
Ordigno bellico scoperto lungo il fiume Tronto tra Castel di Lama e Ancarano

È stato fatto brillare in condizioni di sicurezza dal reparto artificieri

Fuori dalle Mura
Ordigno bellico scoperto lungo il fiume Tronto

A poco più di quattro mesi dal ritrovamento che aveva portato alla sospensione temporanea dei lavori sul Ponte Ancaranese, un secondo ordigno bellico è riemerso lungo il fiume Tronto, questa volta sulla sponda abruzzese, durante le attività di cantiere guidate dall’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche.

Continua a leggere e commenta su Ascolinotizie.it
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Sabato 31 gennaio, 2026 
alle ore 12:00
