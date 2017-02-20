Fipada Senigallia promuove “Oltre la malattia: la relazione come paradigma di cura” A Palazzetto Baviera sabato 31 gennaio 2026 riflessione su valore di comunicazione e relazione umana nei percorsi di cura

La Fidapa BPW Italy di Senigallia, movimento di pensiero femminile internazionale, ha organizzato un incontro pubblico dal titolo “Oltre la malattia: la relazione come paradigma di cura” che si terrà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 17,30 a Palazzetto Baviera a Senigallia.

L’incontro, che vede i patrocini di Regione Marche, Comune di Senigallia, AST Ancona e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, intende promuovere una riflessione sul valore della comunicazione e della relazione umana nei percorsi di cura, riconoscendo la medicina come la più umana tra le scienze. Accanto alle competenze cliniche e tecnologiche, il dialogo, l’ascolto e l’empatia rappresentano elementi fondamentali per costruire un’alleanza terapeutica efficace e rispettosa della persona.

L’evento si articola in due momenti complementari. Nella prima parte, il dott. Simone Pizzi, responsabile Centro regionale per la terapia del dolore e le cure palliative pediatriche dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, offrirà una lettura professionale ed etica del rapporto medico–paziente, sottolineando come l’approccio empatico e la qualità della comunicazione incidano in modo significativo sul percorso di cura, in particolare nelle situazioni di fragilità e complessità. Nella seconda parte il dott. Alessandro Volpini, pediatra pneumologo dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, guiderà la testimonianza umana e narrativa attraverso la storia di Irene, bambina scomparsa a nove anni a causa della sindrome di Marfan. Il racconto della madre Emanuela Piedimonte, autrice del libro Mi hai mai visto triste?, e i racconti di professionisti, educatori e sanitari che hanno seguito Irene, accompagneranno il pubblico in un’esperienza di riflessione sul significato della cura, mettendo in luce il valore delle parole, della presenza e dell’umanità nei momenti più delicati del percorso sanitario. L’incontro, moderato dalla giornalista Giulia Mancinelli, si aprirà con i saluti istituzionali della Presidente Fidapa BPW Italy di Senigallia Stefania Nardella e del Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti.

Con questa iniziativa la Fidapa BPW Italy di Senigallia intende sensibilizzare professionisti sanitari, famiglie e cittadini sull’importanza dell’attenzione alla persona nei percorsi di cura, riaffermando il valore della comunicazione, dell’ascolto e della relazione come elementi essenziali dell’atto medico. In un’epoca in cui la medicina rischia di essere ridotta a prestazione tecnica, con questo incontro la Fidapa vuole fornire un’ occasione di riflessione collettiva sul significato profondo della cura e sull’alleanza terapeutica come spazio di rispetto, presenza e umanità.