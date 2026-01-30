Chirurgia robotica protagonista all’ospedale regionale di Torrette di Ancona
Operazione all'avanguardia portata a termine nel reparto diretto dal prof. Vivarelli
Intervento di alta complessità eseguito attraverso l’utilizzo del robot dalla Clinica di Chirurgia Epatobiliare, Pancreatica e dei Trapianti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Duodenocefalopancreasectomia (DCP), questo il nome tecnico della procedura di chirurgia robotica effettuata a metà gennaio all’interno della struttura, diretta dal professor Marco Vivarelli, su un paziente settantenne residente nelle Marche.
L’intervento, effettuato per rimuovere una neoplasia della testa del pancreas, prevede l’asportazione in blocco della testa del pancreas assieme al duodeno e al tratto terminale della via biliare. Queste strutture vanno poi ricostruite con suture di alta complessità. Tutto questo è stato fatto attraverso la tecnica robotica mininvasiva ‘a pancia chiusa’, ossia con un impatto operatorio molto inferiore rispetto alla tecnica classica detta a ‘cielo aperto’.Continua a leggere e commenta su Anconanotizie.it
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!