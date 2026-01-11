Fondi FESR: 8,9 milioni per le aree interne delle Marche
La Regione riprogramma 60 milioni per sviluppo e innovazione
Ammonta a 8,9 milioni di euro lo stanziamento destinato alle Aree Interne previsto nella proposta di riprogrammazione dei fondi FESR 2021–2027, approvata dalla Giunta regionale che andrà all’esame del Consiglio.
Un investimento mirato a sostenere il rilancio dei territori dell'entroterra marchigiano, valorizzandoli come ambiti di innovazione e sviluppo sostenibile, capaci di contrastare lo spopolamento e il progressivo indebolimento delle attività economiche tradizionali.
