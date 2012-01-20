Presentato il Report sull’attività istituzionale del Consiglio comunale di Senigallia Per quanto riguarda il 2025 e l'intero quinquennio 2020-2025

Questa mattina, in conferenza stampa, il presidente dell’Assemblea consiliare, Massimo Bello, ha presentato il Report sull’attività istituzionale del Consiglio comunale di Senigallia Anno 2025 e quinquennio 2020-2025.

Nel corso dell’anno 2025 il Consiglio comunale di Senigallia, unitamente alle Commissioni consiliari permanenti e alla Conferenza dei Capigruppo, hanno svolto un’intensa e continuativa attività istituzionale, esercitando le funzioni di indirizzo, di controllo e di rappresentanza democratica attribuite all’organo assembleare dalla normativa vigente.

Questo Report è redatto nell’ambito delle funzioni attribuite al Consiglio comunale e alla Presidenza del Consiglio comunale dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – TUEL), dallo Statuto del Comune di Senigallia e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

In particolare, il Report è finalizzato a dare conto non soltanto dell’attività istituzionale svolta nel corso dell’anno 2025 dal Consiglio comunale, dalle Commissioni consiliari permanenti e dalla Conferenza dei Capigruppo, nonché di alcune iniziative adottate dalla Presidenza del Consiglio comunale nell’esercizio delle proprie funzioni di garanzia, di coordinamento e di organizzazione dei lavori consiliari, ai sensi degli articoli 39 e 42 del TUEL, delle corrispondenti disposizioni statutarie e regolamentari, ma anche a dare traccia di una breve statistica delle attività svolte nel quinquennio 2020-2025.

Ai sensi dell’articolo 42 del TUEL, il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente. Nel corso dell’anno 2025 il Consiglio comunale di Senigallia si è riunito con 14 sedute di aula, nel corso delle quali sono stati approvati complessivamente 102 provvedimenti, rientranti nelle competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell’ente.

L’attività deliberativa ha riguardato, tra l’altro: il bilancio e le variazioni di bilancio; atti di programmazione economico-finanziaria; provvedimenti in materia urbanistica e di assetto del territorio; atti normativi e regolamentari; deliberazioni di rilievo per la gestione e lo sviluppo del territorio comunale.

Il Consiglio comunale ha, altresì, esercitato le funzioni di indirizzo e controllo politico-ispettivo attraverso atti presentati dai consiglieri e dai gruppi consiliari: 83 interrogazioni e interpellanze scritte a risposta orale in aula, question time; 29 interrogazioni scritte a risposta scritta; 9 mozioni; 2 risoluzioni. I temi trattati hanno interessato ambiti di rilevanza generale, quali il bilancio, il sostegno alle forze dell’ordine, le politiche a favore della terza età, la mediazione familiare, il sostegno alle politiche del Green Deal e le questioni urbanistiche.

La Conferenza dei Capigruppo, prevista dallo Statuto comunale e disciplinata dal Regolamento del Consiglio comunale quale organismo di raccordo tra i gruppi consiliari, si è riunita nel corso del 2025 con 12 sedute. La Conferenza ha svolto le funzioni di programmazione dei lavori consiliari e di coordinamento dell’attività dell’assemblea, contribuendo al regolare svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e al rispetto delle prerogative dei consiglieri, in coerenza con le disposizioni regolamentari vigenti.

Le Commissioni consiliari permanenti, istituite ai sensi dello Statuto comunale e disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale, hanno svolto attività istruttoria e di approfondimento sui provvedimenti sottoposti all’esame del Consiglio. Nel corso dell’anno 2025 si sono svolte: 11 sedute della I Commissione (Affari generali, istituzionali e politiche dell’Unione Europea); 6 sedute della II Commissione (Urbanistica, assetto del territorio, lavori pubblici e ambiente); 15 sedute della III Commissione (Bilancio, finanze, patrimonio e programmazione economica); 5 sedute della IV Commissione (Affari sociali, cultura, diritti, sport e turismo).

Le attività delle Commissioni hanno supportato il processo decisionale del Consiglio comunale, assicurando un esame preliminare e approfondito degli atti, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Ai sensi dell’articolo 39 del TUEL e delle disposizioni regolamentari, la Presidenza del Consiglio comunale ha assicurato il corretto funzionamento dell’assemblea e l’organizzazione dei lavori consiliari. Nel corso del 2025, ma anche nel corso del quinquennio 2020-2025, la Presidenza ha promosso e consolidato misure organizzative finalizzate a migliorare l’efficienza, la trasparenza e l’accessibilità dei lavori consiliari, tra cui: l’introduzione di un nuovo sistema multimediale per la gestione delle sedute, in collaborazione con CIVICAM Halley Media; la trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio comunale, anche mediante piattaforme social, come ad esempio la diretta Facebook, nel rispetto dei principi di pubblicità delle sedute; la digitalizzazione della documentazione consiliare, con il superamento totale dell’utilizzo della carta; l’aggiornamento degli strumenti regolamentari, finalizzato ad adeguare il funzionamento del Consiglio comunale alle esigenze organizzative e tecnologiche.

Nel corso dell’anno 2025, ma anche nel quinquennio 2025-2025, la Presidenza del Consiglio comunale ha esercitato le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, nel rispetto del ruolo super partes che le è proprio.

L’azione della Presidenza è stata orientata a garantire: il corretto svolgimento delle sedute; la piena partecipazione di tutti i consiglieri comunali; il rispetto delle prerogative dei gruppi consiliari e di ciascun Consigliere; la tutela e la valorizzazione del prestigio istituzionale del Consiglio comunale quale organo di governo dell’ente; La rappresentanza dell’organo di governo Consiglio a livello regionale, nazionale ed internazionale in organizzazioni di enti locali (Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio, Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, ANCI); Una nuova sezione dedicata al Consiglio e ai Consiglieri nel sito internet istituzionale dell’ente www.comune.senigallia.an.it.

L’attività istituzionale svolta nel corso dell’anno 2025 si colloca nel quadro del mandato della Presidenza del Consiglio comunale sviluppatosi nel quinquennio 2020-2025, improntato al rafforzamento del ruolo e al prestigio dell’Assemblea elettiva, al miglioramento della qualità dei lavori consiliari e al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e corretto funzionamento degli organi collegiali.

I risultati conseguiti in termini di attività deliberativa, organizzazione dei lavori e innovazione degli strumenti operativi costituiscono un patrimonio straordinario e un valore aggiunto, rispetto al passato, dell’istituzione consiliare nel suo complesso, e rappresentano una base consolidata per il proseguimento dell’azione istituzionale ed amministrativa, nel rispetto delle competenze attribuite al Consiglio comunale quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell’ente, e alla Presidenza quale organo monocratico e soggetto apicale del Consiglio.

Quale Presidente del Consiglio ho proposto, tra le altre, due proposte di deliberazione consiliare, approvate all’Assemblea, che hanno riguardato l’istituzione dell’Ufficio Europe Direct di Senigallia nell’ambito della rete degli Uffici Europe Direct della Regione Marche e della Commissione europea, e l’istituzione della Consulta della fotografia della Città di Senigallia.

Una delle proposte per il 2026, che la Presidenza porterà avanti già dai prossimi giorni con CIVICAM Halley Media, sarà il progetto di implementazione della trasparenza amministrativa, che diventerà ancora più digitale e interattiva attraverso il potenziamento del sistema multimediale posizionato nell’aula consiliare. Il portale di streaming delle sedute consiliari cambia volto. Tra le novità: un archivio multimediale intelligente, indicizzazione degli interventi e schede dedicate per monitorare l’attività degli eletti. La piattaforma Civicam si prepara a una vera e propria rivoluzione tecnologica. Non si tratterà di un semplice restyling grafico, ma di una trasformazione profonda, che renderà l’interfaccia di streaming un archivio multimediale avanzato. Il nuovo ecosistema digitale ospiterà tutte le sedute di Consiglio e di Commissione, integrando in un unico punto d’accesso i flussi video e i documenti amministrativi correlati, garantendo ai cittadini una ricerca rapida e puntuale. Un player video “intelligente”. Il cuore dell’innovazione risiede nel nuovo player video. Grazie all’integrazione di una timeline di navigazione interattiva e della tecnologia speech-to-text (trascrizione automatica del parlato), l’utente potrà saltare direttamente al punto di interesse della discussione. Questa architettura permetterà inoltre all’Ente di incorporare i video — completi di tutti i contenuti extra — su qualsiasi portale istituzionale esterno, aumentandone la fruibilità e la diffusione.

Focus sull’eletto: arriva la “Scheda del Consigliere”. La novità più rilevante sul fronte della partecipazione democratica è l’introduzione della Scheda del Consigliere, un vero e proprio “passaporto dell’attività politica”. All’interno della piattaforma, ogni componente dell’assise avrà un profilo dedicato, che permetterà ai cittadini di consultare: Riepilogo delle presenze: un dato complessivo sulla partecipazione alle sedute per monitorare la costanza nell’attività d’aula; Dettaglio degli interventi: elenco cronologico e minutaggio complessivo della parola presa in assemblea; Votazioni: un riassunto chiaro delle posizioni espresse sui vari provvedimenti.

Navigazione mobile e accessibilità. Il rinnovamento non trascura l’usabilità: la navigazione da dispositivi mobile è stata completamente riscritta per garantire un’esperienza fluida anche da smartphone e tablet. Con questo aggiornamento, l’Ente non si limita a trasmettere un video, ma mette a disposizione della comunità uno strumento di controllo e analisi all’avanguardia, accorciando drasticamente le distanze tra istituzioni e cittadinanza.

Altre proposte che la Presidenza porterà avanti saranno la revisione dello Statuto comunale e di alcuni atti normativi regolamentari, ed alcune attività formative e informative con il 3° ciclo di seminari dedicati al sistema e al diritto delle autonomie locali.

L’occasione della conferenza stampa di fine mandato e di fine anno ha consentito al Presidente Bello di presentare anche il report generale dell’attività istituzionale del Consiglio comunale di Senigallia concernente il quinquennio 2020-2025. Una breve statistica delle sedute di aula, delle Commissioni permanenti e delle sedute della Conferenza dei Capigruppo, ma anche delle delibere approvate, delle interrogazioni, mozioni, risoluzioni e ordini del giorno presentati dai consiglieri e dai gruppi consiliari dal 2020 al 2025. Le sedute di aula del Consiglio comunale sono state complessivamente 73, le delibere approvate sono state 611; le sedute della Conferenza dei Capigruppo sono state 83; le interrogazioni scritte a risposta scritta sono state 168; le interrogazioni scritte a risposta orale in aula sono state 132; le risoluzioni e gli ordini del giorno discussi in aula sono stati 15; le mozioni discusse in aula sono state 79; il Question Time (domande in aula a risposta immediata) sono state 154.

Dal 21 ottobre 2020 al 31 marzo 2022, il Consiglio si avvaleva di sette Commissioni consiliari permanenti: le sedute della 1^ Commissione permanente (affari istituzionali) sono state 15; le sedute della 2^ Commissione permanente (urbanistica e lavori pubblici) sono state 8; le sedute della 3^ Commissione permanente (ambiente e viabilità) sono state 5; le sedute della 4^ Commissione permanente (turismo e cultura) sono state 3; le sedute della 5^ Commissione permanente (pubblica istruzione e formazione) sono state 8; le sedute della 6^ Commissione permanente (bilancio e finanze) sono state 19; le sedute della 7^ Commissione permanente (welfare, diritti) sono state 5. In totale le sette Commissioni hanno svolto 63 sedute.

Dal 31 marzo 2022 al 31 dicembre 2025, il Consiglio si è avvalso di quattro Commissioni consiliari permanenti: le sedute della 1^ Commissione permanente (affari istituzionali, politiche UE, personale) sono state 29; le sedute della 2^ Commissione permanente (urbanistica e ambiente, lavori pubblici) sono state 33; le sedute della 3^ Commissione permanente (bilancio e finanze) sono state 34; le sedute della 4^ Commissione permanente (affari sociali, diritti, turismo, cultura, sport) sono state 14. In totale le quattro Commissioni hanno svolto 110 sedute.