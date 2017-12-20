Successo per “Studio Aperto” Arteterapia all'ospedale di Senigallia

Grande successo per il progetto di arteterapia “STUDIO APERTO”, conclusosi questo mese di dicembre presso l’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia.

Una interessantissima iniziativa, cominciata a giugno, con l’arteterapeuta Isabella Giampieretti cui vanno i ringraziamenti della AST Ancona per quanto svolto in accordo con la Direzione medica di presidio in questo lasso di tempo. Il Progetto “STUDIO APERTO” fa seguito ad un’altra esperienza che si era svolta presso l’Ospedale di Senigallia nella primavera del 2024, dal titolo “Possibili connessioni”, che all’epoca aveva coinvolto 10 operatori sanitari tra infermiere, medici, dietista ed era stata molto apprezzata.

Isabella Giampieretti, arteterapeuta, grafica pubblicitaria e illustratrice, ha portato avanti il progetto di arteterapia negli ambienti di cura con diversi obiettivi come sviluppare e riattivare la dimensione espressivo-creativa, offrire ai partecipanti un rifugio silenzioso e stimolante, esprimere pensieri ed emozioni del loro mondo interiore, permettere ai pazienti di affrontare la malattia/degenza sviluppando il pensiero positivo.

Il progetto era stato pensato inizialmente per offrire ai degenti tre pomeriggi la settimana durante i quali i pazienti potessero liberamente recarsi nella stanza di arteterapia al sesto piano per occuparsi di sé, per vivere in modo diverso la situazione contingente e respirare un pò di bellezza anche dentro le mura dell’ospedale. Durante il percorso si è deciso di dedicare il pomeriggio del mercoledì ai pazienti della Psichiatria, presso il loro reparto, avendo riscontrato vivo interesse sia da parte dei pazienti, ma anche dei professionisti, medici, psicologi, infermieri, che hanno trovato più consono per i loro assistiti il setting del reparto, dove una stanza dedicata diventa, il mercoledì, luogo di narrazione silenziosa attraverso le tecniche artistiche. Il martedì e il venerdì, invece, il progetto di arteterapia si è svolto presso lo STUDIO APERTO, al sesto piano, dove la stanza è stata pensata proprio per permettere ai pazienti di immedesimarsi nello spirito del progetto, intitolato “IO ALBERO DELLA STESSA FORESTA”. Una parete, infatti, è interamente ricoperta da un pannello che rappresenta una foresta in dimensioni quasi reali, per condurre il paziente a respirare un’esperienza immersiva nello sfondo integratore (filo rosso) della foresta, a sentirsi “albero della stessa foresta”, attraverso il linguaggio simbolico dell’arteterapia.

Sei mesi, con una cadenza di 3 giorni la settimana, il progetto si è sviluppato con una serie di incontri nel corso dei quali è stata realizzata, attraverso l’arteterapia, la relazione di aiuto e del benessere della persona attraverso i materiali artistici e non solo. Hanno partecipato pazienti provenienti da più reparti e soprattutto c’è stata una grandissima collaborazione con il D.S.M., con l’associazione A.N.D.O.S, il centro diurno/residenziale La Cesanella per un totale di 55 partecipanti e 250 frequenze. Un grande successo, dunque, per l’iniziativa, che ha visto esprimere tante emozioni da parte dei partecipanti che hanno apprezzato l’accoglienza, la pace e l’occasione di narrarsi attraverso i materiali artistici, ma anche la poesia e la pittura riscoprendo i propri percorsi interiori. Iniziative come questa realizzata a Senigallia si inseriscono nel filone SANITART che la AST Ancona sta portando avanti da tempo con successo partendo dall’evidenza, ormai consolidata, dei processi positivi che l’arteterapia promuove, a livello individuale e di gruppo, per favorire la salute e contribuire al percorso di cura dell’individuo nella sfera emotiva, affettiva e relazionale.