La legge regionale su Senigallia Città della fotografia non finanziata nell’anno del centenario dalla nascita di Mario Giacomelli e della morte di Giorgio Pegoli "Un segnale di disinteresse pienamente in linea con la totale assenza di politiche culturali serie da parte del centrodestra"

199 Letture Politica

La legge regionale su Senigallia Città della fotografia non finanziata nell’anno del centenario dalla nascita di Mario Giacomelli e della morte di Giorgio Pegoli.

Nell’anno del centenario dalla nascita di Mario Giacomelli e della morte di Giorgio Pegoli la Giunta Acquaroli dimentica e trascura, ancora una volta, la Legge Regionale su Senigallia Città della fotografia (L.R. 17 maggio 2018, n. 15 “Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura fotografica”).

Per l’ennesima volta, per l’ennesimo anno questa legge non è stata finanziata, forse perché è stata elaborata e approvata quando io ero Sindaco e Luca Ceriscioli Presidente della Giunta regionale.

Eppure, dovremmo lavorare tutti insieme per il bene comune della nostra Regione e di Senigallia: una legge che ha dimostrato, negli anni in cui era stata finanziata, le proprie enormi potenzialità dal punto di vista culturale, turistico e dello crescita del movimento fotografico, così essenziale per la nostra città e per tutte le Marche.

Un segnale di disinteresse pienamente in linea con la totale assenza di politiche culturali serie da parte del centrodestra.

Da

Maurizio Mangialardi