Pasquini Dr.ssa Claudia
“Storie di vita e fine vita” a Senigallia

Presentazione del libro alla libreria Iobook

Cultura e Spettacoli
Venerdì 13  febbraio alle 18 alla Biblioteca Comunale Antonelliana ci sarà la presentazione del libro ‘ L’ultimo viaggio. Storie di vita e fine vita’ scritto da Angelo Ferracuti e Giovanni Marozzini (che lo ha documentato attraverso le sue foto).
 

Il libro edito da Il Saggiatore è quasi letteratura di viaggio, e ci permette di scoprire , in modo godibile, i temi del fine vita sui quali di tanto in tanto si  riapre il dibattito grazie a vicende che interessano personaggi famosi, (ultime in ordine di tempo la vicenda delle gemelle Kessler che hanno scelto di concludere la loro esistenza insieme).
 
Il libro è frutto di molti viaggi in giro per l’Europa», tra le Marche e la Norvegia, passando per le strutture più organizzate danesi o olandesi o per la casa protetta Wohnheim di Berlino dove alcolisti all’ultimo stadio spendono gli ultimi giorni della loro vita. Ricco di informazioni e dettagli raccolti sul campo, interviste, dati e approfondimenti anche sulle legislazioni vigenti negli altri continenti.
 
Il volume è soprattutto un’inchiesta narrativa che indaga – senza pretese di universalismo – alcune trasformazioni esistenziali di questo nuovo millennio ed affronta la difficoltà, ancora oggi, di pronunciare pubblicamente le parole «eutanasia» o «suicidio assistito» e l’ipocrisia che costringe ogni anno decine di persone a spostarsi in Svizzera per trovare una conclusione serena alla propria esistenza; ma è anche un’esplorazione di quanta vita e forza ci sia in chi accetta e abbraccia la propria finitezza e fragilità.
 
Angelo Ferracuti sarà intervistato da Valeria Bellagamba.
 
L’evento è organizzato da libreria iobook in collaborazione con Biblioteca comunale Antonelliana.
IoBook Senigallia
Pubblicato Mercoledì 11 febbraio, 2026 
alle ore 12:08
