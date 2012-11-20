“Storie di vita e fine vita” a Senigallia Presentazione del libro alla libreria Iobook

Venerdì 13 febbraio alle 18 alla Biblioteca Comunale Antonelliana ci sarà la presentazione del libro ‘ L’ultimo viaggio. Storie di vita e fine vita’ scritto da Angelo Ferracuti e Giovanni Marozzini (che lo ha documentato attraverso le sue foto).

Il libro edito da Il Saggiatore è quasi letteratura di viaggio, e ci permette di scoprire , in modo godibile, i temi del fine vita sui quali di tanto in tanto si riapre il dibattito grazie a vicende che interessano personaggi famosi, (ultime in ordine di tempo la vicenda delle gemelle Kessler che hanno scelto di concludere la loro esistenza insieme).

Il libro è frutto di molti viaggi in giro per l’Europa», tra le Marche e la Norvegia, passando per le strutture più organizzate danesi o olandesi o per la casa protetta Wohnheim di Berlino dove alcolisti all’ultimo stadio spendono gli ultimi giorni della loro vita. Ricco di informazioni e dettagli raccolti sul campo, interviste, dati e approfondimenti anche sulle legislazioni vigenti negli altri continenti.

Il volume è soprattutto un’inchiesta narrativa che indaga – senza pretese di universalismo – alcune trasformazioni esistenziali di questo nuovo millennio ed affronta la difficoltà, ancora oggi, di pronunciare pubblicamente le parole «eutanasia» o «suicidio assistito» e l’ipocrisia che costringe ogni anno decine di persone a spostarsi in Svizzera per trovare una conclusione serena alla propria esistenza; ma è anche un’esplorazione di quanta vita e forza ci sia in chi accetta e abbraccia la propria finitezza e fragilità.

