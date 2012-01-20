Logo farmacieFarmacie di turno


Paolucci Dott.ssa Francesca
SenigalliaNotizie.it
Turismo in crescita nelle Marche nel 2025

Totalizzati complessivamente 2,57 milioni di arrivi e 11,3 milioni di presenze

Presentazione dei dati sul turismo nelle Marche nel 2025

Il turismo nelle Marche continua a crescere e consolida un trend decisamente positivo. I dati relativi al periodo gennaio–settembre 2025 evidenziano un aumento significativo sia degli arrivi sia delle presenze, con una crescita particolarmente marcata dei flussi stranieri, confermando la capacità della regione di attrarre un numero sempre maggiore di visitatori e di rafforzare il proprio posizionamento sui mercati internazionali.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Domenica 28 dicembre, 2025 
alle ore 7:00
