Turismo in crescita nelle Marche nel 2025 Totalizzati complessivamente 2,57 milioni di arrivi e 11,3 milioni di presenze

Il turismo nelle Marche continua a crescere e consolida un trend decisamente positivo. I dati relativi al periodo gennaio–settembre 2025 evidenziano un aumento significativo sia degli arrivi sia delle presenze, con una crescita particolarmente marcata dei flussi stranieri, confermando la capacità della regione di attrarre un numero sempre maggiore di visitatori e di rafforzare il proprio posizionamento sui mercati internazionali.