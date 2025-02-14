Senigallia premiata come città più verde delle Marche 2025 Presentato rapporto di Legambiente e dell'Associazione italiana dei direttori e tecnici pubblici giardini

E’ stata presentata la mattina di venerdì 19 dicembre a Falconara la prima edizione del rapporto che viene stilato da Legambiente insieme all’Associazione italiana dei direttori e tecnici pubblici giardini.

Senigallia è risultata prima tra le dieci entrate in classifica (le altre sono Jesi, Falconara, Pesaro, Porto Sant’Elpidio, Grottamare, Sant’Elpidio a mare, Ascoli Piceno, Fano e Fermo).

Sulla base del questionario somministrato, il Comune di Senigallia ha dunque ottenuto il massimo punteggio nelle quattro macro aree individuate: rispetto degli adempimenti normativi attualizzati nella gestione del verde pubblico; censimento del patrimonio e regolamento del verde; Piano del verde e bilancio arboreo; figure professionali presenti nell’Ufficio Ambiente e nelle aziende che sono chiamate a gestire il verde. Si è tenuto infine conto anche del livello di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini nella gestione del verde pubblico.

Al questionario composto da 16 domande, potevano partecipare i Comuni con più di 15mila abitanti e ai territori che hanno ottenuto un punteggio maggiore, dunque Senigallia, è stato richiesto un ulteriore approfondimento realizzato attraverso interviste e chiarimenti tramite confronto diretto e domande a risposta aperta.

In una seconda fase sono stati visionati software, documenti e altro materiale utile a definire al meglio le modalità operative inerenti i vari aspetti oggetto della ricerca ottenendo così una migliore conoscenza sullo stato della gestione del verde urbano nelle Marche.

“Questo premio – afferma l’assessore all’Ambiente, Elena Campagnolo – ci rende davvero orgogliosi. È la conferma che le scelte fatte in questi anni vanno nella direzione giusta: una città più verde, più sostenibile e più attenta alla qualità della vita delle persone. È un risultato – sottolinea – che appartiene a tutta la comunità: ai cittadini che ogni giorno fanno la loro parte, alle associazioni, ai tecnici e a chi lavora con impegno per tutelare il nostro territorio. L’ambiente non è uno slogan, ma un impegno concreto che richiede costanza e collaborazione. Ringraziamo Legambiente e l’Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini – conclude l’assessore Campagnolo – per questo riconoscimento importante, che ci dà ancora più energia per continuare a migliorare. Questo premio non è un traguardo, ma uno stimolo a fare sempre meglio, pensando al futuro e alle nuove generazioni“.

L’Ufficio Ambiente del Comune di Senigallia è stato creato con l’insediamento della sindacatura Olivetti, in precedenza era accorpato all’Ufficio Strade. Da allora i due agronomi (uno interno e uno esterno), un tecnico, una figura dirigenziale e una squadra di operai, organizzano l’intero servizio.