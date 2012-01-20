Logo farmacieFarmacie di turno


Manocchi Dr.ssa Francesca
Adesso
Sabato
5° / 10°
Domenica
2° / 11°
Lunedì
2° / 10°
Martedì
1° / 8°
Mercoledì
2° / 8°
Giovedì
3° / 8°
Venerdì
3° / 8°
Sabato
5° / 9°
Domenica
4° / 7°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
VF Ecoservizi: Autospurgo, Spurgo Fognature, Pozzi Neri, Svuotamento Fosse Biologiche

Infortuni e denunce di malattia professionale nelle Marche in aumento nel 2025

CISL Marche: "Urge massima sinergia ed operatività tra istituzioni e soggetti preposti alla sicurezza"

136 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Caschetto, operaio, infortunio sul lavoro

Le tabelle Inail in materia di infortuni e malattie professionali Marche relative ai primi dieci mesi del 2025, sia pur provvisorie, evidenziano segnali preoccupanti rispetto ai primi dieci mesi 2024.

L’incidenza degli infortuni con esito mortale è uno dei dati più preoccupanti dato che si passa dai 15 decessi del periodo gennaio/ottobre 2024, ai 25 del periodo gennaio/ottobre 2025, di cui 21 in occasione di lavoro e 4 in itinere, con un incremento complessivo del 66,7%. Il settore manifatturiero è quello maggiormente colpito con un incremento da 2 a 8 decessi.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Cisl Marche
Cisl Marche
Pubblicato Venerdì 26 dicembre, 2025 
alle ore 7:00
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura