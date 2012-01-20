Infortuni e denunce di malattia professionale nelle Marche in aumento nel 2025 CISL Marche: "Urge massima sinergia ed operatività tra istituzioni e soggetti preposti alla sicurezza"

136 Letture Cronaca

Le tabelle Inail in materia di infortuni e malattie professionali Marche relative ai primi dieci mesi del 2025, sia pur provvisorie, evidenziano segnali preoccupanti rispetto ai primi dieci mesi 2024.

L’incidenza degli infortuni con esito mortale è uno dei dati più preoccupanti dato che si passa dai 15 decessi del periodo gennaio/ottobre 2024, ai 25 del periodo gennaio/ottobre 2025, di cui 21 in occasione di lavoro e 4 in itinere, con un incremento complessivo del 66,7%. Il settore manifatturiero è quello maggiormente colpito con un incremento da 2 a 8 decessi.