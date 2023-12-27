Logo farmacieFarmacie di turno


Incontro tra Maurizio Mangialardi e i vertici di ERAP Marche

"L’edilizia residenziale pubblica è purtroppo un tema troppo spesso trascurato dal Governo nazionale e regionale"

Maurizio Mangialardi

Ho incontrato lunedì i vertici ERAP per fare il punto sull’emergenza abitativa nelle Marche. L’edilizia residenziale pubblica è purtroppo un tema troppo spesso trascurato dal Governo nazionale e regionale, come denunciato non da ultimo dal Presidente Cinelli.

Il Piano Casa annunciato da Giorgia Meloni si è rivelato nulla più che una vuota promessa, visto che alle parole non sono seguiti fatti concreti: nessun finanziamento aggiuntivo e nessun intervento strutturale.

A livello locale, ho voluto capire lo stato degli investimenti su tutto il territorio provinciale, con speciale riguardo per progetti più significativi.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
