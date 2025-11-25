Senigallia vanta il secondo e il tredicesimo ristorante d’Italia, secondo 50 Top Italy 2026 Sono ancora una volta i "nostri" Mauro Uliassi e Moreno Cedroni a distinguersi nel panorama nazionale della grande ristorazione

Continuano ad essere annunciate una dietro l’altra, come prassi durante la stagione autunnale dell’anno precedente, le guide gastronomiche 2026. E continuano ad arrivare soddisfazioni sulla Spiaggia di Velluto, con il nome di Senigallia che compare sempre tra le prime posizioni.

Lo fa anche con Grandi Ristoranti 2026 – Guida ai Migliori Ristoranti Italiani 2026 di 50 Top Italy, che ha svelato una classifica al cui vertice si trova l’Osteria Francescana di Massimo Bottura, seguita al secondo posto dal ristorante Uliassi di Senigallia, dello chef Mauro Uliassi, affiancato dalla sorella Catia in sala. Terza piazza del podio occupata dall’Enoteca Pinchiorri di Firenze, guidata da Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina. Ma basta scorrere qualche posizione per trovare, al tredicesimo posto, la Madonnina del Pescatore dello chef Moreno Cedroni, che affida invece la responsabilità dell’accoglienza in sala a sua moglie, Mariella Origani.

Mauro Uliassi – scrivono Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, curatori della guida 50 Top Italy – comunica come cucina: diretto, intenso, senza filtri. I suoi messaggi sui social sono fatti di mare, disciplina e verità, lo stesso linguaggio che ritrovi al tavolo, dove la sostanza arriva prima della forma. È difficile scegliere un solo piatto che racconti questa storia: troppi i signature dish che hanno segnato gli ospiti e la cucina italiana, dall’iconico Wafer di fegato di coniglio e shot di Kir Royal al Rimini Fest, fino alle creazioni di selvaggina e ai passaggi più delicati del percorso di mare… (continua su 50topitaly.it)

Tutto nacque (ormai) quarantuno anni fa quando il giovanissimo Moreno Cedroni dismise la giacca da marinaio – si legge invece nella referenza della Madonnina del Pescatore – conseguente ai suoi studi da perito nautico per indossare un’altra giacca: da cameriere. Il passo verso la cucina fu breve, ma il sempre giovane Cedroni è rimasto marinaio nell’animo, veleggiando da esploratore nei meandri più fecondi della cucina… (continua su 50topitaly.it)

Per le Marche, tra i Grandi Ristoranti 2026 di 50 Top Italy, anche Dalla Gioconda a Gabicce Monte (PU), trentesimo, e Ristorante Andreina di Loreto (AN), trentaquattresimo.