“Rafforzare il ruolo di Erap Marche per affrontare l’emergenza abitativa e sociale”
Si è svolto il convegno "Il Diritto all’Abitare nelle Marche: Quale futuro?"
213 Letture
Urge il rafforzamento del ruolo strategico di ERAP Marche che deve diventare sempre più il punto di riferimento nelle politiche di edilizia residenziale pubblica, promuovendo progetti che integrino sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e inclusione sociale, in un contesto di efficienza gestionale a stretto contatto con Regione Marche e Sindaci.
