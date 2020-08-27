Adriatico Cross Tour, settima tappa Domenica 14 nella Valmivola

Domenica 14 dicembre, le amazzoni del ciclopratismo sono particolarmente attese nella Val Mivola per la settima tappa dell’Adriatico Cross Tour, chiamata a confermare la crescita del movimento femminile, specialmente nel Centro – Sud.

Cinque sono le reginette del circuito interregionale.

Maria Grazia Amati (Club Corridonia) è la leader open donne.

Il Tormatic – Pedale Settempedano guida con la coppia costituita dall’allieva Camilla Magnapane e dall’esordiente Ginevra Spitoni.

San Severino Marche completa il tris con la battistrada women Mery Guerrini (Hair Gallery).

Prima giovanissima è Giada Biondi (Pedale Aguglianese).

A Barbara, sul colle dallo sfondo particolarmente rosa, ad abbassare la bandierina sarà il sindaco Massimo Chiù, primo testimone del valore identitario cittadino dell’evento per il centro collinare della Val Mivola.

Verrà accolta la folta carovana del Memorial Americo Severini: 5^ edizione dell’evento ciclocampestre dalla lunga e prestigiosa storia, sempre legata al ribattezzato “Barbarino”, geniale personaggio: dal primo colpo di pedale giovanile all’ultimo traguardo vitale, tagliato il 1 aprile 2020, a quasi 89 anni.

Il vicecampione del mondo e pluricampione italiano professionisti (maestro e amico-rivale del penta-iridato Renato Longo) è stato inarrivabile funambolo sugli anelli barbaresi a cavallo degli Anni Cinquanta – Sessanta del secolo scorso, per tradursi poi in promotore del rilancio della disciplina negli Anni Ottanta (sostenendo i nuovi pionieri guidati da Vittorio Puerini) ed essere infine ospite intrigantemente carismatico del TROFEO AMERICO SEVERINI, crocevia del MASTER CICLOCROSS MARCHIGIANO e dell’ADRIATICO CROSS TOUR.

La gara si dipanerà nel parco di Luna e Mattia, nell’area del Presepe Vivente, nei giardini pubblici e nel centro storico.

L’appuntamento è particolarmente atteso ed ambìto, per prestigio, livello tecnico (gara Top Class), appagante spettacolo, invidiabile visibilità.

L’anello si svilupperà in saliscendi per due chilometri e mezzo circa: concepito per mettere a fuoco l’intero bagaglio di ogni concorrente.

Il più giovane Albo d’Oro qualifica da solo la Classica: dal pluritricolore-pluriazzurro SAMUELE SCAPPINI ai gemelli TOMMASO CINGOLANI e FILIPPO CINGOLANI (tandem ostrense capace di un Europeo e una ricca collezione di titoli nazionali).

Il patrocinio ed il contributo dell’Amministrazione Comunale rendono lo spessore del coinvolgente allestimento (sempre fattivamente presenti anche i precedenti sindaci Raniero Serrani e Riccardo Pasqualini).

IL VIGORE organizzativo è tutto nella denominazione: sodalizio ENERGIA BARBARA, presieduto da Franco Saturni, affiancato da Giorgio Boria (già massimo dirigente societario nonché campione marchigiano ciclocampestre) e dai professionali collaboratori, a cominciare dai tracciatori dello scenografico percorso: Mario Giulianelli ed Elvio Bocchini (master crossisti di lungo e premiato corso).

Sostegno tecnico garantito dal Gruppo Sportivo Pianello – Diego Schiaroli del presidente Maurizio Minucci (infaticabile promotore-formatore e vicepresidente federciclistico regionale).

Nel BORGO DI VELLUTO (in vetta alla dorsale tra i fiumi Misa e Nevola, nell’entroterra senigalliese), si tornerà a correre laddove tutto è iniziato nella pedalata Regione di Centro, prima in Italia a salire sul podio mondiale professionistico (conquistato quattro volte da Severini).

Nella corsa ‘valmivolana’ (specchio del progetto Ruote e Cultura) è stato anche vincitore nel 1986 il tricolore e nazionale irpino MICHELE SALZA, ritornato agonista protagonista ed emozionato ospite d’onore 35 anni dopo: nel 2021, anno in cui ha dominato il fraterno amico e consocio élite PIETRO PAVONI, altro azzurro e biancoceleste del Team Co.Bo. Pavoni di San Severino Marche.

ADRIATICO CROSS TOUR

CLASSIFICHE FEMMINILI dopo 6^ Prova

DONNE OPEN

1.Amati Maria Grazia Club Corridonia

2.Giorgio Giulia Bicifestival

3.Cozzari Giulia Team Cingolani – Specialized

4.Alhach Sjogren Gaetanna A.R. Monex Pro Cycling – Messico

5.Becciu Martina Dueppi Cycling Project

6.Pighi Greta Team La Verde

7.Bertesteanu Maria Roberta Cycling Café Racing Team

8.Concari Amaranta Team La Verde

9.Ottaviani Chiara Cycling Café Racing Team

10.Flumeri Sofia Aurunci Cycling Team

ALLIEVE

1.Magnapane Camilla Tormatic Pedale Settempedano

2.Moriconi Chiara Gruppo Ciclistico Matelica

3.Muccioli Viola Bicifestival

4.Massai Chiara Tirreno Bike Cicli Fatato

5. Boga Melissa Maia Bicifestival

6.Pellegrino Sasha Bicifestival

7.Forti Stella Team Cingolani-Specialized

8.Storani Ruiz-Navarro Leire Recanati Bike Team

9. Masini Greta Ale Colnago Team

10.Vignoni Caterina Recanati Bike Team

DONNE ESORDIENTI

1.Spitoni Ginevra Tormatic Pedale Settempedano

2.Donati Matilde Abruzzo Cycling Team

3.Luna Alessandra Velo Club Racing Assisi Bastia

4.Cecchini Carlotta Bicifestival

5.Tavella Sara Tibur Bike Team

6.Carucci Ylenia Hg Cycling Team

7. Faccenda Elisa Tirreno Bike Cicli Fatato

8.Pochi Gaia Hg Cycling Team

9.Paganelli Anita Bicifestival

10.Miceli Isabella A Favore del Ciclismo

G6 FEMMINILE

1.Biondi Giada Pedale Aguglianese

2.Fiorelli Gaia Progetto Ciclismo Piceno

3.Neri Sara Bicifestival

4.Di Pardo Beatrice Velo Club Cattolica

5.Pierangelini Alice La Montagnola

6.Masini Letizia Cicli Tonti Cattolica

7.Macrelli Elena Cicli Tonti Cattolica

MASTER WOMEN

1.Guerrini Mery Hg Cycling Team

2.Rossi Vania Freccerosse

3.Bocchini Ania Team Cingolani-Specialized

4.Gramolini Giulia Pro Bike Riding Team

5.Giusti Chiara Sant’Eufemia

6.Partenza Maria Cycling Bro

7.Frattaroli Emanuela Race Mountain – GM Sport Folcarelli

8.Sardellitti Alessandra Volsci Bike Csi

9.Diotalevi Jessica Mondobici