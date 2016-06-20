Logo farmacieFarmacie di turno


Coppa di Seconda Categoria, vincono Ostra Vetere, Corinaldo, Tracastelli e Arcevia

Riposava il Senigallia Calcio

Sport
Nella Coppa Marche di Seconda Categoria, nel girone 5 il Trecastelli batte 4-1 in casa il Terre del Lacrima: riposava il Senigallia Calcio.


Passa il turno il Trecastelli.

Nel girone 13 l’Olimpia Ostra Vetere vince 6-0 sul campo della Serrana, ma passa il turno il Corinaldo, che vince 2-1 su quello del Valle del Giano.

Nel girone 14 vince in casa l’Avis Arcevia, 1-0 contro il Rosora Angeli, ma passa il turno il Real Sassoferrato.

