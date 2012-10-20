Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale Centrale
“Le Marche non possono fare a meno dei giovani”

"Devono restare qui, o ritornare"

Borse lavoro Fondo Giovani Azione Sospesa

“I giovani marchigiani devono poter restare e ritornare. Abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno del futuro marchigiano. Non possiamo far finta di niente quando i dati ci dicono che, solo nell’ultimo anno, 2.609 giovani laureati si sono trasferiti altrove.


Per questo abbiamo proposto due cose molto semplici ma anche molto concrete: incentivare il rientro di giovani laureati under 40 attraverso l’esenzione per 5 anni dell’IRAP e dell’IRPEF e un assegno ai neolaureati, finanziato attraverso il Fondo sociale europeo, di 15.000 euro, da investire in master, specializzazioni o avvio di attività imprenditoriale sul territorio”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche.

Pubblicato Venerdì 19 settembre, 2025 
alle ore 9:05
