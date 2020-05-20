Le proposte dell’associazione Libera in vista delle elezioni regionali Presentato un manifesto articolato in sei punti principali

“Chi si candida a ricoprire un ruolo politico a livello regionale deve essere non solo una persona di specchiata onestà, ma anche competente e responsabile. La politica, intesa come servizio, deve essere autorevole, credibile e responsabile agli occhi delle cittadine e dei cittadini. Deve sapere analizzare i problemi e proporre delle soluzioni concrete. Questa consapevolezza è necessaria se si vogliono concretamente contrastare possibili condizionamenti mafiosi e corruttivi che, se incontrano una politica debole o una politica che mira a vincere a tutti i costi, non guardando da chi e per quali motivi arriva il sostegno, agiscono per inquinare il confronto democratico al fine di asservirlo all’interesse di pochi e a logiche di sopraffazione e predazione dei beni comuni. “Libera Marche” lancia un manifesto per una politica etica per prevenire e contrastare le mafie e la corruzione rivolto ai partiti e movimenti in vista delle prossime elezioni regionali.