Logo farmacieFarmacie di turno


Pasquini Dr.ssa Claudia
Adesso
17°
Lunedì
18° / 28°
Martedì
20° / 25°
Mercoledì
16° / 23°
Giovedì
14° / 22°
Venerdì
15° / 21°
Sabato
15° / 21°
Domenica
16° / 21°
Lunedì
16° / 21°
Martedì
14° / 22°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Tenuta Langelina - Hotel, Ristorante, Location per Matrimoni a Trecastelli, Ancona, Marche

Le proposte dell’associazione Libera in vista delle elezioni regionali

Presentato un manifesto articolato in sei punti principali

120 Letture
commenti
Associazioni
Ascolta la notizia
Logo dell'associazione Libera

“Chi si candida a ricoprire un ruolo politico a livello regionale deve essere non solo una persona di specchiata onestà, ma anche competente e responsabile. La politica, intesa come servizio, deve essere autorevole, credibile e responsabile agli occhi delle cittadine e dei cittadini. Deve sapere analizzare i problemi e proporre delle soluzioni concrete. Questa consapevolezza è necessaria se si vogliono concretamente contrastare possibili condizionamenti mafiosi e corruttivi che, se incontrano una politica debole o una politica che mira a vincere a tutti i costi, non guardando da chi e per quali motivi arriva il sostegno, agiscono per inquinare il confronto democratico al fine di asservirlo all’interesse di pochi e a logiche di sopraffazione e predazione dei beni comuni. “Libera Marche” lancia un manifesto per una politica etica per prevenire e contrastare le mafie e la corruzione rivolto ai partiti e movimenti in vista delle prossime elezioni regionali.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Domenica 21 settembre, 2025 
alle ore 2:00
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura