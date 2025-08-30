7 proposte per il turismo marchigiano Arrivano dal candidato alle Regionali Maurizio Mangialardi

302 Letture Politica

In questi cinque anni la strategia della Giunta Acquaroli per la promozione turistica si è basata sull’istituzione di un’Agenzia (ATIM) che ha mostrato sin da subito gravi criticità, rivelandosi inefficiente e incapace di produrre risultati concreti. I dati parlano chiaro: arrivi e presenze nella nostra Regione restano inferiori alla media nazionale e la lieve crescita registrata lo scorso anno è stata trainata quasi esclusivamente da Pesaro Capitale Italiana della Cultura.

Non sono ancora noti i numeri ufficiali di quest’anno, ma ora che siamo in coda alla stagione estiva è evidente a tutti l’affanno del sistema turistico regionale, mai messo nelle condizioni di esprimere il proprio vero potenziale.

A questa inefficacia si sono aggiunte scelte di promozione contraddittorie e improvvisate. Non ha senso, per esempio, spendere un milione di euro – come ha fatto la Giunta Acquaroli – per un testimonial come Roberto Mancini con l’obiettivo di attrarre il turismo arabo, senza parallelamente investire in strutture adeguate, come hotel di lusso e servizi di alto livello. L’operazione Mancini è stata fallimentare proprio perché non coordinata: mentre si tentava quella strada, sul territorio (penso a Senigallia) si bloccava la realizzazione di un hotel 5 stelle per favorire l’edilizia residenziale. Strategie di questo tipo, scoordinate e raffazzonate, sono destinate a non produrre alcun risultato.

Preso atto del fallimento di ATIM e di queste politiche, che la prossima amministrazione regionale provvederà a chiudere e superare, dobbiamo guardare avanti e proporre soluzioni concrete. La mia proposta è di puntare con decisione sul turismo nord europeo, riqualificando e rigenerando la nostra offerta ricettiva, così da intercettare i nuovi modelli di viaggio e restituire alle Marche la competitività che meritano.

1. Riqualificazione delle strutture

Molti alberghi della costa risalgono agli anni ’70 e ’80 e oggi non rispondono più alle esigenze dei visitatori. Vogliamo favorire chi investe nella riqualificazione dell’esistente, un modo anche per intercettare nuovi modelli: family hotel, bike hotel, aparthotel. Un’adeguata ricettività è fondamentale e, molto spesso, è la condizione ineludibile per rivolgersi a certi segmenti di turismo straniero, quello su cui ci dobbiamo maggiormente concentrare.

Ad oggi la Giunta Acquaroli, per l’anno 2026, ha previsto uno stanziamento di appena 1,7 mln € per la riqualificazione delle strutture ricettive per l’intero territorio regionale. Risorse chiaramente inadeguate, a malapena sufficienti per un’unica struttura.

C’è bisogno di fare di più e meglio, servono più risorse per fare di questo intervento una misura davvero strategica, capace di coinvolgere un numero significativo di strutture. Ecco perché mi impegno a triplicare la dotazione a disposizione, già dall’anno 2026.

2. Valorizzare le identità locali

Il nostro territorio è ricco di percorsi e suggestioni: teatri storici, borghi, rocche, castelli, cammini, musei, itinerari religiosi. Abbiamo punti di forza come la Spiaggia di Velluto, la Riviera del Conero, le Grotte di Frasassi. Lavoreremo per creare offerte tematiche che diano valore a questo patrimonio e lo rendano facilmente fruibile, implementando anche il turismo esperienziale, sempre più rilevante.

3. Promozione coordinata e fiere

Dobbiamo coinvolgere veri, comprovati esperti del settore per dare vita a campagne di marketing mirate sui nostri punti forti – mare, borghi, cultura diffusa, turismo lento – e a una presenza attiva nelle fiere italiane ed estere, prevedendo un aumento dei contributi previsti per gli espositori.

4. Concessioni balneari

Il nodo delle concessioni non può più restare irrisolto. Serve una decisione chiara e definitiva che dia certezze agli operatori e tuteli al tempo stesso l’uso corretto delle spiagge lasciando quote di spiaggia libera tra il 15 e il 30%, valore aggiunto anche per le attività economiche come chioschi e punti di ristoro. Sul tema della Bolkenstein sono intervenuto a più riprese in questi anni: la destra ha speculato e preso in giro gli operatori balneari, evitando di gestire e governare i processi preferendo fare promesse vuote e irrealizzabili.

5. Eventi come richiamo

I nostri eventi locali possono diventare un vero motore di attrazione, non solo momenti di intrattenimento. Sosterremo le manifestazioni radicate sul territorio e punteremo anche su grandi appuntamenti capaci da soli di richiamare visitatori, come il Summer Jamboree.

6. Informazione e strumenti digitali

Chi viaggia cerca informazioni veloci e chiare, spesso direttamente dal telefono. È il momento di creare un sistema informativo unico: un portale moderno, una app, sportelli turistici ben organizzati con un forte rilancio del sistema regionale degli IAT trascurato e non valorizzato in questi 5 anni (basti pensare alle modalità in cui è avvenuto il trasferimento dello IAT di Senigallia).

7. Fare sistema

Vogliamo che il turismo diventi davvero una risorsa condivisa. Per farlo, serve che istituzioni, operatori privati, pro loco e associazioni lavorino insieme. Solo così potremo presentarci sui mercati nazionali e internazionali come un territorio unico e riconoscibile. Il turismo straniero rappresenta ancora attorno al 15% dell’intero comparto: per aumentare questa quota dobbiamo mettere in campo un brand unitario comprensibile veicolando un messaggio identitario chiaro che sostituisca il concetto totalmente vuoto di “Let’s Marche”.

Maurizio Mangialardi

30 agosto 2025