Movimento 5 Stelle: “dopo il loro confronto sceglieremo se appoggiare Lion o Romano” "Ecco il nostro programma per Senigallia, ma non presenteremo candidati sindaco"

141 Letture Politica

Per la prima volta nella storia di Senigallia il centro-sinistra si presenterà unito alle elezioni comunali del 2026.

Dopo 7 mesi di riunioni, incontri, tavoli programmatici, ascolto dei cittadini, tutti insieme abbiamo stilato un programma condiviso dalla coalizione.

Questi sono i punti per noi fondamentali del programma

1) Sanità: creazione di un Comitato di Salute Pubblica che coinvolga TUTTI i cittadini di Senigallia e dintorni, per far sentire un’unica voce in Regione. La Sanità non deve avere nessun colore politico.

2) Salario minimo garantito a 9 euro netti per chiunque (privati o cooperative) lavori con il Comune di Senigallia.

3) Aprire immediatamente un tavolo di confronto con l’Erap per un nuovo Piano Casa, che risponda alle esigenze delle sempre più famiglie in difficoltà. Cura e manutenzione delle case popolari esistenti.

4) Vasche di espansione: nella prima settimana di Governo della città indicare un comitato apartitico di professionisti del settore, che monitori giorno dopo giorno la realizzazione delle suddette vasche.

5) Sport: creazione nella zona Sud della città di un Palazzo dello Sport. Creazione di una nuova piscina o rimessa in sesto definitiva di quella delle Saline. Abbassare immediatamente le tariffe che sotto la gestione Olivetti sono quadruplicate.

6) Cultura: Inaugurare a Senigallia un polo museale unico nelle Marche e secondo solo a Roma. Museo della Fotografia e Museo dell’Arte Contemporanea andranno a unirsi ai musei e pinacoteche già esistenti.

Come Movimento 5 Stelle abbiamo deciso di non presentare un nostro candidato a Sindaco, perché il nostro scopo non è quello di “avere una carica”. Noi ci candideremo alle amministrative per fare da ponte tra cittadini e Comune, per portare le istanze delle persone dentro le decisioni, per vigilare, proporre e costruire alternative concrete.

Siamo certi che la politica locale funziona solo se è un lavoro collettivo. Noi siamo pronti a fare la nostra parte. E ci candidiamo perché amiamo questa città e perché crediamo che Senigallia meriti di più: più ascolto, più cura, più rispetto.

Senigallia è una città straordinaria, ma fragile.

Lo abbiamo visto quando il fiume è uscito dagli argini,

quando interi quartieri si sono sentiti soli,

quando la paura ha preso il posto della fiducia.

E lo vediamo ogni giorno, anche nelle piccole cose:

nelle strade che aspettano manutenzione,

nei giovani che vorrebbero restare ma non trovano spazio,

nei commercianti che lavorano tutto l’anno, non solo d’estate.

La politica locale dovrebbe servire a questo: prendersi cura.

E invece troppo spesso sembra lontana, chiusa, incomprensibile. La Giunta Olivetti, grazie al Governo Conte II, ha avuto 30milioni di euro per cambiare il volto alla città. Un’occasione unica nella storia. Con questi soldi si dovevano mettere in campo idee e strategie mai viste nella storia. Invece non c’è stato un solo progetto che in 5 anni abbia cambiato radicalmente il volto alla città.

Noi quindi ci candidiamo perché non vogliamo più sentire dire:

“tanto non cambia niente”.

Il Movimento 5 Stelle nasce da un’idea semplice e potente: che i cittadini non siano un problema da gestire, ma una risorsa da coinvolgere. Perché noi stessi per primi siamo cittadini, e non politici o palazzinari.

Non promettiamo soluzioni facili.

Promettiamo scelte responsabili, spiegate fino in fondo.

Promettiamo un Comune che dica la verità, anche quando è scomoda.

Promettiamo un’amministrazione che ascolta prima di decidere.

Senigallia ha bisogno di:

• proteggere davvero il suo territorio,

• valorizzare il lavoro locale, non solo i grandi eventi,

• garantire servizi vicini alle persone,

• difendere il futuro dei nostri figli.

La nostra candidatura non è contro qualcuno. È per una Senigallia che non si rassegna.

Noi vogliamo che le persone ‘decidano’ di curarsi privatamente o lontano dalla loro casa, non che siano ‘obbligate’.

Noi vogliamo che i giovani ‘decidano’ di andare all’estero per lavorare o fare esperienza, non che siano ‘obbligati’.

Noi vogliamo che le giovani coppie o i single che vogliono acquistare una casa, ‘decidano’ di comprarla fuori Senigallia, e non che siano ‘obbligati’ a farlo.

Noi vogliamo che le 480 famiglie di Senigallia che, secondo la legge, hanno diritto ad una casa popolare, la abbiano. E che chi già ce l’ha dobbiamo vigilare che questi alloggi siano in condizioni dignitose, cosa che oggi non è.

Partecipare significa contare.

Noi siamo qui e ci mettiamo, come sempre, la faccia.

Se vorrete, lo faremo insieme.

E per quanto riguarda il Candidato Sindaco che dovrà rappresentare il centro-sinistra, con molta attenzione stiamo seguendo la campagna sia di Dario Romano che di Marco Lion. Dopo l’ultimo confronto tra i due, che avverrà l’8 gennaio, diremo chi tra i due rappresenta di più i nostri valori.

Movimento 5 Stelle Senigallia (Parte del gruppo territoriale Val Misa)