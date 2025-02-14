Calcio, l’ultimo ballo del 2025 è al Bianchelli: Vigor Senigallia – Unipomezia Domenica 20 dicembre alle 15. De Marco: "Chiudiamo in bellezza"

112 Letture Sport

L’ultimo ballo del 2025 e del girone di andata. Da vivere domenica 21 dicembre, a partire dalle ore 15.00, contro l’Unipomezia. CLICCA QUI per i biglietti.

Dopo le vittorie con Castelfidardo e Chieti, la Vigor Senigallia ha tanta voglia di calare il tris e chiudere l’anno solare nel migliore dei modi.

Lo conferma il match winner dell’ultima sfida giocata in Abruzzo, il giovane Cristian De Marco: “Sarà sicuramente una bella partita con l’Unipomezia, equilibrata, loro sono una squadra davvero di buon livello. Noi veniamo da due importanti vittorie consecutive e vogliamo chiudere l’anno in bellezza. Il mio gol a Chieti? Lo cercavo da un po’ ed è arrivato al termine di una bella azione. Sono felicissimo e speriamo di fare altre reti e altrettanti assist da qui alla fine della stagione. Per quanto riguarda domenica, stiamo lavorando bene in settimana. Arriveremo pronti alla sfida. Giocheremo a viso aperto con l’obiettivo dei tre punti”.

Tifosi, vi aspettiamo allo stadio per salutarci come si deve!