Incendio ad autovettura a Civitanova Marche
Le fiamme si propagano attorno alla vegetazione circostante
123 Letture0 commenti
Intorno alle ore 11:40 del 27 agosto i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A14, in direzione Sud, all’altezza di Civitanova Marche, per l’incendio di un’autovettura.
Le fiamme, oltre a interessare il veicolo, si sono propagate anche alla vegetazione limitrofa, in prossimità di via Andrea Doria.
Sul posto le squadre di Osimo e Civitanova Marche, con due autobotti, hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area.
