Comunale Centrale
Incendio ad autovettura a Civitanova Marche

Le fiamme si propagano attorno alla vegetazione circostante

Fuori dalle Mura
Intorno alle ore 11:40 del 27 agosto i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A14, in direzione Sud, all’altezza di Civitanova Marche, per l’incendio di un’autovettura.

 

Le fiamme, oltre a interessare il veicolo, si sono propagate anche alla vegetazione limitrofa, in prossimità di via Andrea Doria.

Sul posto le squadre di Osimo e Civitanova Marche, con due autobotti, hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Giovedì 28 agosto, 2025 
alle ore 10:32
