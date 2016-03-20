Incendio ad autovettura a Civitanova Marche Le fiamme si propagano attorno alla vegetazione circostante

123 Letture Fuori dalle Mura

Intorno alle ore 11:40 del 27 agosto i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A14, in direzione Sud, all’altezza di Civitanova Marche, per l’incendio di un’autovettura.

Le fiamme, oltre a interessare il veicolo, si sono propagate anche alla vegetazione limitrofa, in prossimità di via Andrea Doria.

Sul posto le squadre di Osimo e Civitanova Marche, con due autobotti, hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area.