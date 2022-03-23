Logo farmacieFarmacie di turno


Manocchi Dr.ssa Francesca
Adesso
28°
Giovedì
23° / 31°
Venerdì
22° / 29°
Sabato
21° / 26°
Domenica
19° / 26°
Lunedì
20° / 29°
Martedì
19° / 26°
Mercoledì
16° / 25°
Giovedì
18° / 28°
Venerdì
20° / 26°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Sì Con Te Superstore Senigallia - Strada S. Angelo Senigallia (AN) - Guarda le offerte

Campionati regionali di tennis a Montecchio

Dal 12 al 27 settembre

93 Letture
commenti
Sport
Ascolta la notizia
Racchetta da tennis su terra rossa

Il Circolo Tennis Montecchio, in provincia di Pesaro-Urbino, si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione tennistica regionale.


Dal 12 al 27 settembre i campi di via Mazzini faranno da cornice ai Campionati Regionali Assoluti di Tennis, con in palio i titoli di singolare maschile e femminile.
Uno degli appuntamenti clou del tennis marchigiano 2025 perché in quei quindici giorni le principali racchette della regione si daranno battaglia per decidere chi saranno i nuovi campioni regionali dell’anno in corso.
Quello che varrà pure come terzo Trofeo Reale Mutua promette spettacolo e grande partecipazione, con un montepremi complessivo di 2000 euro che andrà a premiare i finalisti delle due categorie.
L’evento, patrocinato dalla Fitp e dal Coni, rappresenta un’importante vetrina per il movimento tennistico marchigiano e un’occasione per vedere all’opera i migliori giocatori della regione.
«Ringraziamo il Circolo Tennis Montecchio per la disponibilità nell’organizzare questo importante appuntamento – sottolinea Andrea Bolognesi, presidente della Fitp Comitato Regione Marche – È un torneo che coinvolge tutta la nostra regione e che permette ai nostri atleti di confrontarsi ai massimi livelli. Auguro a tutti i partecipanti buona fortuna e come si dice in questi casi, che vinca il migliore».

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Mercoledì 27 agosto, 2025 
alle ore 9:28
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura