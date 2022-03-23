Campionati regionali di tennis a Montecchio Dal 12 al 27 settembre

Il Circolo Tennis Montecchio, in provincia di Pesaro-Urbino, si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione tennistica regionale.



Dal 12 al 27 settembre i campi di via Mazzini faranno da cornice ai Campionati Regionali Assoluti di Tennis, con in palio i titoli di singolare maschile e femminile.

Uno degli appuntamenti clou del tennis marchigiano 2025 perché in quei quindici giorni le principali racchette della regione si daranno battaglia per decidere chi saranno i nuovi campioni regionali dell’anno in corso.

Quello che varrà pure come terzo Trofeo Reale Mutua promette spettacolo e grande partecipazione, con un montepremi complessivo di 2000 euro che andrà a premiare i finalisti delle due categorie.

L’evento, patrocinato dalla Fitp e dal Coni, rappresenta un’importante vetrina per il movimento tennistico marchigiano e un’occasione per vedere all’opera i migliori giocatori della regione.

«Ringraziamo il Circolo Tennis Montecchio per la disponibilità nell’organizzare questo importante appuntamento – sottolinea Andrea Bolognesi, presidente della Fitp Comitato Regione Marche – È un torneo che coinvolge tutta la nostra regione e che permette ai nostri atleti di confrontarsi ai massimi livelli. Auguro a tutti i partecipanti buona fortuna e come si dice in questi casi, che vinca il migliore».