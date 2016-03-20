Post terremoto 2022 nelle Marche: “Da ottobre 2025 svolta sulla ricostruzione”
Mangialardi: "Nuova amministrazione regionale recupererà tempo perso dopo 3 anni di nulla da parte di Giunta Acquaroli"
Il terremoto del 9 novembre 2022, meglio conosciuto come il “terremoto invisibile” per via del totale disinteresse da parte della Giunta Acquaroli nella ricostruzione (mai partita), ha colpito duramente l’intera provincia di Ancona.
Lo sanno bene le tante persone sfollate su Ancona città, che hanno costituito il Comitato 707 per sollecitare le istituzioni a prendere atto della necessità di intervenire sulle centinaia di abitazioni danneggiate e rese inagibili.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
