Taglio del nastro giovedì 31 luglio alle ore 21 a Senigallia per l’esposizione “Et incarnatus est” Il vesco taglierà il nastro alla Pinacoteca di Piazza Garibaldi

Taglio del nastro giovedì 31 luglio alle ore 21 a Senigallia per l’esposizione “Et incarnatus est. Un itinerario per riscoprire il dono della vita” il progetto espositivo giubilare diocesano.

Alla Pinacoteca in piazza Giuseppe Garibaldi sarà il Vescovo Franco Manenti ad accogliere gli intervenuti, in una cerimonia aperta a tutta la comunità, per un percorso articolato in più sezioni, con la grande attenzione dedicata a “Immagini di Maternità. La bellezza della vita che nasce” la mostra che unisce nell’Anno Giubilare tutte le Diocesi marchigiane, grazie alla profonda sinergia tra Chiese locali, Regione Marche e Conferenza Episcopale Marchigiana.

Il ricco percorso espositivo, che gode del patrocinio del Comune di Senigallia, è incentrato sul tema della Maternità, soggetto che le curatrici Elide Oro e Lorenza Zampa hanno scelto di indagare e raccontare attraverso tre fasi cruciali, dandone una lettura su due piani paralleli e riportando alla luce opere pittoriche e scultoree uniche, convogliate in Pinacoteca dall’intero territorio diocesano. Per la prima volta, questo ampio ed eterogeneo patrimonio storico-artistico viene riunito ed esposto al pubblico in maniera inedita, per un evento culturale proposto dalla Diocesi che animerà la città di Senigallia non solo nel corso dell’estate ma per l’intero Anno Giubilare. Una serata inaugurale aperta a tutti, senza necessità di invito, per una esposizione di vasto respiro regionale, con la volontà di fare rete anche tra le diverse realtà diocesane, realizzando così un progetto unico e condiviso nelle Marche. Per informazioni: www.diocesisenigallia.it .

ORARIO PINACOTECA SENIGALLIA ESTATE 2025

(Giugno, Luglio, Agosto)

Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica: ore 21 – 24

INGRESSO GRATUITO