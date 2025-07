Lynch e Pasolini nella rassegna di cinema di Fano Si prosegue martedì 29 e giovedì 31

122 Letture Fuori dalle Mura

Dopo il grande successo delle proiezioni in spiaggia e al Bastione Sangallo, prosegue CineFortunae – Capolavori Restaurati by the Sea in attesa del clou in piazza XX Settembre.



Martedì 29 luglio alle ore 21.15 sarà il Giardino Radicioni – Passaggi Libri e Caffè ad ospitare la proiezione di uno dei film più iconici del grande talento visionario di David Lynch, che ci ha lasciati il 16 gennaio di quest’anno: The Elephant Man (1980, 124’). Il film narra la storia di Joseph Merrick (vissuto realmente a fine ottocento), nato dopo un incidente che colpì la madre al quarto mese di gravidanza calpestata da un enorme elefante africano, e caratterizzato da deformità anatomiche in quasi tutte le parti del corpo e particolarmente evidenti nel capo. Candidato nel 1980 a 8 Oscar, tra cui miglior regia e sceneggiatura, é l’opera seconda di Lynch, prodotta da Mel Brooks e vede nel cast Anthony Hopkins e John Hurt. Come ci ricorda Paolo Mereghetti, il genio di Lynch non sta nel raccontare una storia più o meno edificante bensì nel ribaltare le regole del genere: l’incontro col “mostro” non scatena il nostro terrore ma il suo, Merrick ha paura di far paura. Un film che non si può perdere, da vedere e rivedere senza stancarsi mai.

Giovedì 31 luglio (ore 21.15) al Bastione Sangallo, per ‘Pasolini 50’ anteprima regionale della nuova versione restaurata CSC – Cineteca Nazionale del film La ricotta, nella versione director’s cut (1963, 38’). Episodio all’interno del film collettivo Ro.Go.Pa.G., il cui titolo è la sigla con cui si identificano i quattri registi coinvolti, Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti, La ricotta, terzo film di Pasolini, è un film nel film nel quale le comparse, i figuranti sono dei “morti di fame” in senso letterale, come li definisce lo stesso Pasolini. Attraverso la ‘Passione di Cristo’, Pasolini narra le vite disorientate di tanti di noi e squarcia con il suo lucido sguardo e con la complicità di Orson Welles, tutte le ipocrisie della borghesia dell’epoca. La pellicola che fu sequestrata con l’imputazione di “vilipendio alla religione di Stato”, è stata restaurata, con l’aggiunta di alcune sequenze, nella versione voluta dal regista.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito e senza prenotazione. Programma, info e aggiornamenti sul sito www.cinefortunae.it e i canali facebook e instagram della manifestazione.

Acquistando la Tessera CineFortunae si può sostenere la manifestazione e usufruire di due 2×1 entro febbraio 2026 presso Masetti Cinema e Cinema Politeama e dello sconto del 5% presso la libreria Mondadori BookStore e la libreria Passaggi Libri e Caffè. La tessera sarà in vendita durante tutti gli eventi in calendario (info sul sito www.cinefortunae.it).

CineFortunae Capolavori Restaurati by the Sea è promosso dall’Associazione La Locura, con il contributo del Comune di Fano – Assessorato al Turismo e ai Grandi Eventi, di Regione Marche – Assessorato alla Cultura e che vede come main partner culturale Cineteca di Bologna.

Info: cinefortunae.it | Fb CineFortunae IG Cinefortunae | Capolavori restaurati by the sea