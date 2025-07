105XMasters, esordio da record a Senigallia: già 20mila presenze nel primo weekend Spiaggia di velluto invasa da onda di sport e musica. Albarun di apertura con oltre 2mila partecipanti ha dato il via a 14ª edizione

50 Letture Sport

Un inizio travolgente per la 14ª edizione di 105XMasters, che ha inaugurato il suo primo weekend a Senigallia con un successo di pubblico e partecipazione che supera ogni aspettativa.

Nei soli primi due giorni, sabato 12 e domenica 13 luglio, l’evento ha già registrato circa 20mila presenze tra atleti, appassionati e visitatori, confermandosi l’appuntamento di riferimento per l’estate marchigiana all’insegna dello sport e della musica.

L’apertura ufficiale, sabato mattina all’alba, ha visto un vero e proprio fiume di persone per la tradizionale Albarun: oltre 2mila iscritti hanno percorso di corsa e camminando il lungomare e il centro storico, regalando un colpo d’occhio unico e un’iniezione di pura energia alla città.

Il Villaggio di 105XMasters, allestito sulla spiaggia di velluto, è stato il cuore pulsante di un weekend ricco di adrenalina e divertimento. I numeri delle discipline sportive parlano da soli: il torneo di Beach Handball ha visto la partecipazione di 200 atleti, mentre il Beach Flag ha contato 100 iscritti e le seguitissime competizioni di Crossfit hanno coinvolto 200 atleti. Grande successo anche per i corsi alle varie discipline fitness anche in acqua, che hanno totalizzato circa 1000 partecipanti. L’attesa per l’arrivo del campione di MMA Alessio Sakara è stata ampiamente ripagata. Lo stage con la leggenda italiana delle arti marziali miste, tenutosi domenica 13 luglio, ha registrato il tutto esaurito, offrendo a decine di fan e praticanti un’occasione unica per allenarsi e conoscere da vicino il loro idolo. Anche il mare è stato grande protagonista, con la spettacolare regata dei Melges 24 che ha visto sfidarsi 100 regatanti in avvincenti prove di abilità e strategia.

A contraddistinguere la manifestazione anche la sua inclusività, grazie alla collaborazione con Cip (Comitato Italiano Paralimpico) e Inail. Nei primi due giorni del festival sono stati intervistati tre straordinari atleti paralimpici: Andrea Lanfri (primo uomo pluriamputato a conquistare l’Everest), Claudia Cretti (ciclista che ha conquistato due medaglie di bronzo mondiali nel paraciclismo dopo il grave incidente del 2017), Fabrizio Pagani (11 record mondiali di apnea paralimpica) e Patrizia Saccà (medaglia di bronzo paralimpica e pioniera dello sport italiano). Lo stand ha registrato un ottimo riscontro con 200 persone che hanno visitato l’area nei due giorni, creando un dialogo diretto con gli atleti e sensibilizzando il pubblico sui temi dell’inclusione sportiva. Le attività proposte hanno incluso vela, surf, SUP, yoga, arrampicata, tennis tavolo e parabeach volley, tutte integrate e all’interno del village.

L’energia dello sport è poi confluita nelle notti di musica e festa. La serata di sabato 12 luglio ha celebrato un’apertura in grande stile con l’opening party “We are young” firmato da Trashick: un evento che ha richiamato migliaia di persone sulla spiaggia, pronte a ballare fino a tarda notte i grandi successi di diverse generazioni, facendo registrare fin da subito il sold out.

A raccontare in diretta le emozioni del primo weekend è stata Radio 105, radio ufficiale dell’evento, che, presente con Linda Pani, Moko, Paolino & Martin, ha trasmesso per 5 ore al giorno dal cuore del villaggio, realizzando interviste esclusive con gli atleti e i protagonisti di questa straordinaria edizione.

105XMasters prosegue per tutta la settimana con un fitto calendario di sport, musica e intrattenimento, promettendo di continuare a stupire e a coinvolgere un pubblico sempre più vasto.

Ecco i prossimi appuntamenti by night:

Lunedì 14 luglio: “XMasters Selection Night“, una vetrina dedicata ai migliori talenti della scena locale, tra cui dj Giovi P. b2b Giacomo Fioranelli (From Carnage Collettive), dj Lato, dj Verdo, Francesco Castelli e Andrea Giuliani.

Martedì 15 luglio: concerto della band reggae Mellow Mood

Mercoledì 16 luglio: serata dedicata al rock e all’indie, con Iron Mais e i Senzavolto

Giovedì 17 luglio: esibizione del rapper Mondo Marcio e Damianito con “Rap Attack”

Venerdì 18 luglio: serata “105 On Stage” con Fabio Rovazzi.

Sabato 19 luglio: “Jungle Beach Party” di chiusura con l’australiana CC:DISCO! e il britannico Erol Alkan.

L’ingresso alle serate del 17 e 18 luglio è gratuito, con prenotazione obbligatoria da effettuare sulla piattaforma Ciaotickets.

Per ulteriori dettagli sul programma completo e per le prenotazioni delle attività sportive e degli eventi musicali, si rimanda all’applicazione ufficiale XMasters.