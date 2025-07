ANPAS Marche: 100 volontari e 26 mezzi per assistenza sanitaria a X-Master di Senigallia Dal 12 al 20 luglio prevista una copertura di 205 ore

116 Letture Cronaca

Anche quest’anno dal 12 al 20 luglio sul lungomare di ponente di Senigallia, ANPAS Marche garantirà l’assistenza sanitaria agli X-Master, 9 giorni di sport, natura e musica in riva al mare.

100 volontari con 26 mezzi, saranno messi in campo per garantire l’assistenza sanitaria, durante le oltre 30 attività sportive previste tra cui sup, surf, yoga, fitness, mixed martial arts, skateboard e tante altre, nei vari workshop e durante i concerti e dj set programmati nelle serate.

Nell’area dell’evento inoltre sarà allestito un punto medico avanzato, dove i soccorritori in servizio affiancheranno nei due sabati e domeniche il medico dell’organizzazione.

“E’ sempre gratificante fornire l’assistenza sanitaria ad un grande evento come gli X-Master – ha affermato Andrea Sbaffo presidente regionale ANPAS Marche – i volontari Anpas con la loro professionalità e col lavoro di squadra, coordinati dal comitato regionale riescono a dare una pronta risposta ai cittadini in termini di sicurezza sul territorio, basti pensare che questa manifestazione negli anni passati ha visto convergere sulla spiaggia, nell’arco di 9 giorni, 80.000 visitatori e 15.000 partecipanti .Un ringraziamento vaall’organizzatore Skills s.r.l. con cui collaboriamo da diversi anni, a tutte le associazioni e ai nostri volontari presenti in queste calde giornate “.