Calcinaro incontra i vertici delle aziende sanitarie Tante tematiche da affrontare

Unire le forze, condividere le priorità e lavorare insieme su soluzioni concrete.

È questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto nella sede dell’assessorato alla Sanità della Regione Marche, promosso dall’assessore alla Sanità, Paolo Calcinaro, con i vertici della sanità regionale e i direttori generali delle aziende sanitarie della provincia di Ancona.

Al tavolo, insieme all’assessore, erano presenti il direttore del Dipartimento Salute Antonio Draisci, la direttrice dell’ARS – Agenzia Regionale Sanitaria, Flavia Carle, e i direttori generali delle tre aziende che operano sul territorio provinciale: Armando Marco Gozzini, direttore generale dell’AOUM – Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, Maria Capalbo, direttrice generale dell’INRCA – Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani, e Giovanni Stroppa, direttore generale dell’AST – Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona. Presenti anche i più stretti collaboratori e il dottor Aldo Salvi, ex primario di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso del presidio di Torrette dell’AOUM.

“Ho voluto questo incontro per confrontarci sulle questioni e le tante tematiche che affrontiamo ogni giorno – ha dichiarato l’assessore Calcinaro –. Credo che si tratti di un tema molto sentito, soprattutto – ma non esclusivamente – nella provincia di Ancona. Non mancava il dialogo, ma ho ritenuto di istituzionalizzare un tavolo di lavoro per definire protocolli chiari e condivisi, relativi agli ambiti più importanti, inclusa la modalità di accesso alla radiologia, e al pronto soccorso ovviamente. L’obiettivo è stabilire regole che possano essere applicate nel modo più uniforme ed efficace possibile. Coordinare meglio i servizi, mettere in comune esperienze e buone pratiche e ragionare come sistema ci permette di dare risposte più rapide ed efficaci ai cittadini, rispettando le specificità dei territori e delle singole strutture. Ringrazio i direttori e le loro equipe per essersi messi subito a disposizione”.

L’incontro, di intento operativo, ha permesso di affrontare sei temi prioritari per la sanità del territorio. Tra questi il boarding dei pronto soccorso, la permanenza prolungata dei pazienti nei reparti di emergenza in attesa di un posto letto nei reparti di degenza. Un tema su cui la sanità regionale sta lavorando per individuare soluzioni pratiche.

Assessore e direttori hanno condiviso la necessità di introdurre filtri in grado di evitare il sovraffollamento di alcune strutture rispetto ad altre, tenendo conto delle diverse criticità territoriali, del bacino d’utenza e dei servizi disponibili.

Grande attenzione è stata dedicata anche ai trasporti sanitari territoriali e alla logistica dei dispositivi farmaceutici, con un confronto sull’ipotesi di una gestione condivisa dei magazzini. Spazio infine ad altri tre ambiti strategici per la sanità regionale: Anatomia Patologica, centri regionali per la Dialisi e Medicina Trasfusionale.

Al termine dell’incontro le parti hanno concordato di proseguire il percorso avviato, aggiornandosi a breve per nuove iniziative di confronto e coordinamento.