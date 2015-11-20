Maurizio Mangialardi, VIDEO intervista. Sanità, vasche espansione, primarie centrosinistra Una conversazione con il consigliere regionale PD, che ci rivela: "Ho agevolato la candidatura di Dario Romano"

“Nostalgia di quando era lei il candidato sindaco?”. Inizia così l’intervista di Senigallia Notizie al consigliere regionale del PD Marche Maurizio Mangialardi, con il quale abbiamo conversato di elezioni primarie del centrosinistra, di sanità e di lavori pubblici come le vasche di espansione di Misa e Nevola.

Tra vicende del passato, che ancora dopo anni e decenni si trascinano “all’italiana”, e prospettive per il futuro della città, dell’ospedale e del territorio, con il consigliere PD abbiamo spaziato dalla competizione in atto tra Dario Romano e Marco Lion, aspiranti candidati sindaci, agli interventi che la Regione Marche mette in atto (da molti mandati) per la sicurezza del territorio e sulle strutture sanitarie.

La video intervista seguente, a Maurizio Mangialardi, è visibile anche sul canale YouTube di Senigallia Notizie.