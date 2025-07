La Vigor Senigallia ha preso Urso Il difensore è arrivato dal Fossombrone

La Vigor Senigallia può contare su un nuovo difensore. E che difensore, un gigante in arrivo da Fossombrone: Niccolò Urso. Il club rossobli è lieto di annunciare il tesseramento del centrale classe 1999, tanto voluto da mister Giuseppe Magi e dalla dirigenza.

Nato a Fano, passa per il vivaio del Santarcangelo prima di approdare all’Entella Under 19. La prima esperienza nel mondo dei grandi è quella con l’Atletico Alma, prima di trasferirsi al Fossombrone nel 2020. Da questo momento in poi, diventa uno dei punti di riferimento del club metaurense, risultando uno dei protagonisti della cavalcata dall’Eccellenza alla Serie D, fino alla finalissima playoff del girone F disputata in questa stagione.

Parliamo di un centrale di assoluto livello, col vizio del gol. Sono una settantina i gettoni collezionati in quarta serie, conditi da due marcature, a cui si sommano tutte quelle messe a referto in Eccellenza Marche.

Benvenuto alla Vigor Senigallia, dacci dentro Niccolò!