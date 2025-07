“La linea adriatica non verrà mai arretrata” "Propaganda per le elezioni regionali e nulla più"

117 Letture Politica

Dell’alta velocità sulla linea Adriatica si parla da anni. “Va ricordato che chi ci ha messo 5 miliardi di euro è stato il Governo Draghi con il Ministro Giovannini.

La Meloni è entrata in carica come Presidente del Consiglio il 22 ottobre del 2022 ed il progetto sulla tratta Bologna-Castelbolognese ad oggi è fermo, la nomina del commissario Aldo Isi è del 30 giugno. Vorrei capire quali sono i meriti di Acquaroli sbandierati dalla sindaca di Falconara Stefania Signorini”, sottolinea Mario Paglialunga segretario regionale del PSi Marche.

“Se l’Adriatica rappresenta davvero una priorità come sostiene la prima cittadina falconarese perché il governo Meloni ha aspettato quasi tre anni per muoversi? Qualcuno spieghi anche se i soldi stanziati da Draghi ci sono ancora oppure come spesso accade per le Marche le opere vengono definanziate per spostare i soldi altrove”, prosegue Paglialunga.

“Capisco che bisogna fare propaganda per le imminenti elezioni regionali, ma non si può sempre prendere la verità a pesci in faccia. È bene ribadire con forza che la linea attuale non verrà arretrata, Stefania Signorini lo chieda ad Acquaroli e Baldelli se non crede alle parole del Partito Socialista Italiano”, conclude Mario Paglialunga.

Da

Psi