Appuntamento al Factory ZeroZero con “Nottetempo, sono solo ceci” L'iniziativa che unisce poesia e divulgazione scientifica si svolgerà giovedì 3 luglio alle ore 21.00

Giovedì 3 luglio 2025, alle ore 21:00, lo spazio sociale Factory ZeroZero di Senigallia ospiterà Nottetempo, sono solo ceci, una serata unica che intreccia reading poetico, immaginario cosmico e divulgazione scientifica. L’appuntamento è promosso dal Circolo Letterario indipendente Al termine dell’universo e prevede la partecipazione speciale dell’astronomo Marco Pesaresi, che guiderà i presenti in un breve viaggio tra le stelle, in dialogo con le voci poetiche del pubblico.

L’evento si configura come un Reading libero, in cui chiunque potrà portare testi originali o di altri autori sul tema dello spazio, dell’universo e dell’ignoto, contribuendo a una serata collettiva e suggestiva, capace di coniugare scienza e letteratura, osservazione e immaginazione. La partecipazione è gratuita e non è richiesta prenotazione. Ingresso riservato ai tesserati Arci e possibilità di tesserarsi in loco.

Un anno di poesia, condivisione e parola libera

Nottetempo si inserisce nel percorso culturale costruito, in poco più di un anno, dal Circolo Letterario Al termine dell’universo, nato a febbraio 2024 da un’idea di Arianna Todari all’interno di Factory ZeroZero, spazio ARCI noto per la sua vocazione poliartistica e inclusiva. Il Circolo è nato dall’esigenza di creare un luogo aperto, orizzontale, antisessista, antirazzista e realmente libero, in cui la parola potesse essere strumento di riflessione, incontro e trasformazione sociale.

Il progetto ha preso corpo grazie alla collaborazione tra numerose figure del territorio: Nicoletta Grammatico, Alessandra Cavallari, Chiara Conti, Maria Streccioni, Cecilia Lorenzetti, Silvia Shade Nicchi, Elisa Des Dorides e Daniela Mariani, dando vita a una comunità culturale attiva, dinamica e accogliente.

Nel corso dell’ultimo anno, il Circolo ha proposto un calendario di iniziative capaci di unire letteratura, performatività e pratiche collettive:

Slam Poetry (maggio 2024), in collaborazione con Alessandro Moscatelli (LIPS);

Silent Reading Party (giugno e settembre), momento intimo e condiviso di lettura silenziosa, presentato anche all’interno del Festival Gradini di Corinaldo – Marchestorie ;

incontri con artisti e autori come il reporter Matthias Canapini , che ha raccontato storie di confine attraverso musica e poesia;

cena-spettacolo Alfabeto Amoroso (dicembre 2024), con i poeti Fantomars e Uniposka ;

una serata dedicata alla scrittura femminista (marzo 2025), tra testi inediti e opere pubblicate;

presentazione della seconda raccolta poetica di Elisa Des Dorides (aprile), in dialogo con i poeti marchigiani Marco Di Pasquale e Simone Romagnoli ;

seconda semifinale regionale Slam Poetry (LIPS)

presentazioni dei libri di Simone Pancotti (maggio) con l’accompagnamento musicale del Maestro Filippo Macchiarelli e di Gloria Meloni coi musicisti Papa Nuccio e Sista Ila (giugno).

Un invito a partecipare

Nottetempo, sono solo ceci rappresenta un momento di sintesi e apertura: un invito a guardare le stelle e, insieme, dentro di sé, attraverso la poesia, la scienza e l’incontro umano. Un’occasione per condividere visioni, parole e ancora un po’ di stupore per il cielo, che è ancora di tutti.

Dove: Factory ZeroZero – Via Abbagnano 6, Senigallia

Quando: Giovedì 3 luglio 2025, ore 21:00

Cosa: Reading poetico aperto a tutti + intervento dell’astronomo Marco Pesaresi

Contatti:altermineuniverso@gmail.com – IG: @altermineuniverso