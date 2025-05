Viaggio nella televisione italiana di Milleluci Concerto omaggio gratuito alla Rotonda di Senigallia

Un viaggio in musica nella memoria della televisione italiana: è questo lo spirito del concerto omaggio a Milleluci che si terrà domenica 1 giugno alle ore 18 alla Rotonda a Mare di Senigallia, con ingresso gratuito.

Protagonisti dell’evento, che è parte del festival Prima Scena, saranno Emilia Zamuner (voce), Massimo Moriconi (contrabbasso), Ellade Bandini (batteria) ed Ettore Carucci (pianoforte): quattro grandi artisti che reinterpreteranno in chiave jazz i brani iconici del celebre programma TV degli anni ‘70.

«Milleluci è stato un programma straordinario della nostra televisione, con due vere e proprie “gigantesse” alla conduzione: Raffaella Carrà e Mina – racconta Massimo Moriconi – Quando Mauro Mazziero di Prima Scena mi ha proposto l’idea del concerto ne sono stato subito entusiasta. Da anni ormai il jazz reinterpreta repertori non strettamente jazzistici e questo progetto si inserisce perfettamente in questa linea. Così sono tornato ad ascoltare tutti i brani della trasmissione e li sto riarrangiando insieme ai miei compagni di viaggio, Ellade Bandini, Ettore Carucci ed Emilia Zamuner, straordinaria cantante con cui collaboro da anni. Alcuni brani hanno già un’impronta jazzistica, perché molti compositori dell’epoca si ispiravano al repertorio americano. Suonarli sarà molto divertente e credo che il pubblico apprezzerà il concerto: conoscere già le melodie renderà più naturale entrare nel linguaggio del jazz».

L’evento di domenica rappresenta uno dei due appuntamenti che il festival della scenografia Prima Scena porta a Senigallia (AN). Infatti sabato 31 maggio alle 17.30 la Rotonda a Mare ospiterà la proiezione del docufilm “Le Marche degli scenografi”, diretto da Lorenzo Cicconi Massi, un viaggio nei luoghi e nei protagonisti della prima edizione del festival Prima Scena. A seguire, uno speciale incontro con lo chef stellato Errico Recanati dedicato a “La scenografia del piatto in televisione: estetica e comunicazione”, che esplorerà come il linguaggio della cucina e quello dell’immagine si incontrano in TV. Chiuderà la giornata una conferenza a cura di Giancarlo Basili, direttore artistico del festival, e Tommaso Gomez, sulla scenografia televisiva e la sua evoluzione nel panorama italiano ed europeo, con un omaggio a Carlo Cesarini da Senigallia, figura storica della televisione degli anni ‘60 e ‘70.

Gli eventi del 31 maggio e 1 giugno sono ad ingresso gratuito con prenotazione online su CiaoTickets o al numero 392 4450125.

IL PROGRAMMA 2025 DI PRIMA SCENA

Prima Scena è partito da Potenza Picena (MC) nelle date del 9-10-11 maggio con un tributo a Ferdinando Scarfiotti. Sono stati proiettati i film “Toys” e “Il conformista” con interventi del direttore artistico Giancarlo Basili e del regista Marco Tullio Giordana

Inaugurata la mostra a cura del prof. Anton Giulio Mancino dedicata allo scenografo con bozzetti originali e foto inedite provenienti dalla famiglia Scarfiotti. Si è tenuto inoltre il concerto del Quintetto Gigli con un arrangiamento originale sui temi tratti dalle colonne sonore. Il festival è proseguito con l’installazione dell’opera “Omaggio a Scarfiotti” dell’artista Antonella Castelli.

A Senigallia (AN), il 31 maggio, si parlerà di scenografia nell’alta cucina con una conferenza dello chef stellato Errico Recanati dal titolo “La scenografia del piatto”; è previsto un omaggio a Carlo Cesarini da Senigallia, tenuto da Giancarlo Basili.

Il 1 giugno si terrà il concerto tributo allo spettacolo televisivo “Milleluci”, che vedrà sul palco nomi d’eccellenza come Emilia Zamuner, Massimo Moriconi, Ellade Bandini ed Ettore Carucci.

Urbino (PU) ospiterà il 10 giugno una conferenza sulla scenografia teatrale presso l’Accademia di Belle Arti e una mostra dedicata ai bozzetti degli allievi e alle opere inedite di Simone Massi, ispirate a “La Calandria” e “La città ideale”.

Nei giorni del 7 e 8 agosto, Montefiore dell’Aso (AP) accoglierà i visitatori con tour guidati al Centro di Documentazione Scenografica “Giancarlo Basili” (presso il Polo Museale di San Francesco) e nei luoghi di Adolfo De Carolis.

Nel mese di settembre a Macerata verrà allestita la mostra “From Sketch to Screen” a cura di Tommaso Gomez, sulle scenografie animate del Gruppo Rainbow.

Il festival si concluderà ad Ascoli Piceno con un doppio appuntamento. Il 26 settembre si terrà una lezione di Giancarlo Basili presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design – UNICAM, mentre il 28 settembre è in programma al Teatro dei Filarmonici lo spettacolo “Centomila, uno, nessuno – La curiosa storia di Luigi Pirandello” (scritto e diretto da Giuseppe Argirò e interpretato da Giuseppe Pambieri).

Ogni evento è arricchito dalla presenza di esperti del settore che daranno ampio risalto alla realtà artistica e produttiva della scenografia. Finalità di questa seconda edizione è quella di attivare un progetto di alta formazione nel campo delle arti dello spettacolo sul territorio marchigiano.