Bello farà parte della delegazione italiana guidata dalla Presidente nazionale AICCRE Il presidente del Consiglio comunale di Senigallia è stato appena nominato

79 Letture Politica

Il Presidente del Consiglio comunale di Senigallia, Massimo Bello, è stato nominato nel Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE-CEMR) di Bruxelles e farà parte della delegazione italiana guidata dalla Presidente nazionale AICCRE, Milena Bertani, che glielo ha comunicato poche ore fa.

Massimo Bello rappresenterà, in seno all’organismo internazionale, la città di Senigallia e la Federazione AICCRE Marche.

Al Presidente Bello, che è anche membro dell’Ufficio di Presidenza nazionale AICCRE, gli è stata conferita, dalla Presidente nazionale, Milena Bertani, anche la delega alla “Revisione e adattamento delle politiche delle città attraverso una prospettiva interculturale e sviluppo di strategie interculturali per la gestione delle diversità come un vantaggio per l’intera società”. In particolare, il Presidente Bello, in AICCRE, dovrà occuparsi di proposte e azioni di prevenzione della discriminazione, dei diritti, della governance e delle politiche, delle pratiche e dei servizi offerti dalle città alle esigenze di una popolazione diversificata, composta da persone di nazionalità e di origini diverse; politiche interculturali, in particolare nell’area del Mediterraneo; diritto alla cooperazione tra gli amministratori locali sulle politiche dei diritti e dell’inclusività.

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni Europee (CCRE-CMRE) è la prima e più ampia organizzazione ufficiale di governi locali e regionali d’Europa, riconosciuta dal Consiglio d’Europa e dalle istituzioni comunitarie, e comprende 60 organizzazioni nazionali di governi locali e regionali, che coprono 41 paesi europei. Attraverso il CCRE-CEMR, sono rappresentati più di 110.000 governi locali e regionali. Inoltre, come sezione europea dell’organizzazione globale United Cities and Local Governments (UCLG), il CCRE-CEMR sostiene le amministrazioni locali e regionali europee sulla scena mondiale.

La nuova delegazione italiana nel CCRE-CEMR è composta da diciotto membri, eletti negli enti locali e regionali dell’Italia. Oltre a Massimo Bello, Presidente del Consiglio di Senigallia e Presidente della Federazione AICCRE Marche, fanno parte della squadra: Alessandro Gasparotto, Consigliere Comunale di Sacile (Pn); Milena Garavini, Sindaco di Forlimpopoli (FC); Carlo Borghetti, Consigliere Regionale della Lombardia; Martina Guerrini, Consigliere Comunale di Prato (Po); Oreste Ciasullo, Consigliere Comunale di Savignano Irpino (Av); Efisio De Muru, Consigliere Comunale di Capoterra (Ca); Bugetti Ilaria, Sindaco di Prato (Po), Portavoce Sviluppo Urbano; Gottardi Belinda, Consigliere Comunale di Castel Maggiore (Bo), Portavoce Clima ed Energia; Palozzo Annalisa, Vice Sindaco di Cepagatti (Pe), Portavoce Giovani Rappresentanti Eletti; Puccio Pietro, Sindaco di Capaci (Pa), Portavoce Migrazione; Giuseppe De Tomaso, Sindaco di Turi (Ba); Monia Faltoni, Consigliere Comunale di Prato (Po); Rita Lambrughi, Consigliere Comunale di Uggiate con Ronago (Co); Andrea Carli, Consigliere Comunale di Maniago (Pn); Consigliere Regionale Friuli Venezia Giulia, Rappa Eleonora; Silvio Lanciotti, Consigliere Comunale di Olevano Romano (RM).

Il CCRE-CEMR opera per promuovere gli enti locali e regionali, e la democrazia. Per conseguire tale obiettivo, si impegna a costruire il futuro dell’Europa, rafforzando il ruolo degli enti locali e regionali, contribuendo alla legislazione e alle politiche comunitarie, e favorendo lo scambio di esperienze a livello locale e regionale.

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa è stato istituito nel 1951 e oggi rappresenta la principale organizzazione di governi locali e regionali in Europa ed è composta da oltre 50 associazioni nazionali di città e regioni di 39 paesi, in rappresentanza di circa 100.000 autorità locali e regionali.