Cadavere di un uomo nelle acque del Misa in centro storico a Senigallia Tragico rinvenimento e successivo recupero di un corpo nel tratto di fiume davanti Palazzo Gherardi

Via Portici Ercolani temporaneamente chiusa al transito in corrispondenza di Palazzo Gherardi, a Senigallia, nel tardo pomeriggio di lunedì 26 maggio. Il motivo è drammatico: il cadavere di una persona è stato segnalato nelle acque del fiume Misa, proprio nel cuore del centro storico.

Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco sul posto, i quali hanno provveduto ad interdire l’accesso alla strada per evitare il passaggio dei veicoli e l’avvicinarsi dei passanti, anche per facilitare le operazioni di recupero del corpo senza vita.

Dopo una prima fase in cui le notizie erano frammentarie e non erano ancora chiare le circostanze del tragico rinvenimento, è stato in seguito confermato dalla Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Senigallia, Felicia Basilicata, che si trattava del cadavere di un uomo nato nel 1937. Non ci sarebbero dubbi sulla volontarietà del gesto messo in atto dall’88enne.